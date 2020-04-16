شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء طوكيوم يرتفع بعد استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الانماء طوكيوم (8312) في آخر جلساته، بجلسة اتسمت بالتذبذب استند خلالها السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على هذا الارتفاع، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.01% بما يعادل 0.12 نقطة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة بالمدى القصير، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها.
لهذا نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.30، ليستهدف مستوى المقاومة 13.52.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.30 ومستوى المقاومة 13.00.
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