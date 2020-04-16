شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الأهلي (1180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.14% بما يعادل -0.05 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 39.20، ليستهدف مستوى الدعم 30.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.00 ومستوى المقاومة 39.20.