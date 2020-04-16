شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم اتحاد اتصالات (7020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الانخفاض تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي مرة أخرى، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 24.18، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 28.25. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.18 ومستوى المقاومة 27.00.

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