شكرا لقرائتكم خبر عن سابك بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سابك (2010) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تحركات السهم بنطاق ضيق من التداولات، متأثراً بتداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام الدعم الإيجابي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر متواضعة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.76% بما يعادل -0.60 نقطة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 85.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 73.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 75.12 ومستوى المقاومة 85.00.