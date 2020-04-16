شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الرعاية الصحية يعاود الاستقرار بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر قطاع الرعاية الصحية (THEI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.79% بما يعادل -26.20 نقطة ويستقر المؤشر في نهاية التداولات على مستوى 3,283.46، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر، في ظل استمرار الغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 3,297.52، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 3,166.23.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3,166.23 ومستوى المقاومة 3,400.00.