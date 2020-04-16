شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم ريت يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم تعليم ريت (4333) الانخفاض في آخر جلساته، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.56% بما يعادل -0.06 نقطة، في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 10.00، طيلة ثبات المقاومة 11.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.20 ومستوى المقاومة 11.00.