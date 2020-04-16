شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية اليوم الخميس في ظلال تقييم المستثمرين لفعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال لكبرى الشركات والمصارف العالمية وسط حالة من عدم اليقين غير المسبوقة حيال آثار تفشي فيروس كورونا عالمياً على أداء عائدات الشركات والمصارف.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 4.6 مقابل 4.0% في نيسان/أبريل، وجاء ذلك قبل الكشف عن قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 5.2% مقابل 5.1% في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات عند 5.4% بالتزامن مع أظهر قراءة التغير في التوظيف ارتفاعاً بنحو 5.9 ألف مقابل ارتفاع 25.6 ألف في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 33.0 ألف.

ونود الإشارة، لكون مكتب الإحصاء الاسترالي حذر مع كشفه عن بيانات سوق العمل من أن بيانات التوظيف للشهر الماضي غطت الأسبوعين الأولين فقط من شهر آذار/مارس قبل إجراءات الإغلاق لاحتواء تفشي فيروس كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي عالمياً إلى قرابة 1.92 مليون ولقي 123,126 شخص مصرعهم في 213 دولة.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.91% ليخسر 13.04 نقطة ويصل إلى المستوى 1,421.03، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.15% ليخسر هو الأخر 225.70 نقطة ويصل إلى المستوى 19,324.39.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.02% ليربح 0.68 نقطة ويصل إلى المستوى 3,798.04، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.11% ليربح هو الأخر 3.17 نقطة ويصل إلى المستوى 2,814.35.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.47% ليخسر 114.06 نقطة ويصل إلى المستوى 24,031.28، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.21% ليخسر هو الأخر 3.85 نقطة ويصل إلى المستوى 1,853.23.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.90% ليربح 93.75 نقطة ويصل إلى المستوى 10,503.69، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 1.26% ليخسر 69.07 نقطة ويصل إلى المستوى 5,397.60.