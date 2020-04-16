شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ووسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليسجل المؤشر خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.89% بما يعادل -60.969 نقطة، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 6,569.39، طيلة ثبات المقاومة 7,000.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,731.47 ومستوى المقاومة 7,000.00. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 35 عدد أسهم الشركات الخاسرة 152 عدد أسهم الشركات الثابتة 9 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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