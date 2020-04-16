شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في خمسة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 12 من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز.

في تمام الساعة 02:38 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.46% إلى مستويات 0.6290 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6319، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ التاسع من نيسان/أبريل عند 0.6269، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6323.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 4.6 مقابل 4.0% في نيسان/أبريل، وجاء ذلك قبل الكشف عن قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 5.2% مقابل 5.1% في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات عند 5.4% بالتزامن مع أظهر قراءة التغير في التوظيف ارتفاعاً بنحو 5.9 ألف مقابل ارتفاع 25.6 ألف في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 33.0 ألف.

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على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 1,256 ألف طلب إلى 5,350 ألف طلب مقابل 6,606 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 30.0 مقابل 36.7 في آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء اتساع التراجع إلى 10.5% إلى نحو 1,300 ألف تصريح مقابل تراجع 5.5% عند 1,464 ألف تصريح في شباط/فبراير، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها اتساع التراجع إلى 17.7% إلى نحو 1,317 ألف منزل مقابل تراجع 1.5% عند 1,599 ألف منزل في شباط/فبراير.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال التوقعات الاقتصادية في النادي الاقتصادي في نيويورك عبر الأقمار الصناعية، بخلاف ذلك، نود الإشارة إلى أنه وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا عالمياً إلى قرابة 1.92 مليون ولقي 123,126 شخص مصرعهم في 213 دولة.