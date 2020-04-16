شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل إذا واجهتك مشكلة مع شركة محمول.. تعرف على أرقام التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتاح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عدة طرق لتلقى شكاوى عملاء الاتصالات وذلك عبر خدمة الخط الساخن 155 و خدمة البريد الالكترونى [email protected] وارقام الواتس اب، 010 155 15 155، 011 111 15 150، 015 515 15 505 ، 012 021 55 155".

ويصل حجم الإشتراكات فى الهاتف المحمول "عدد الخطوط المستخدمة بالسوق"، إلى نحو 95.34 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2019، مقارنة ب 95.18 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019، و93.87 مليون فى ديسمبر 2018.

فيما بلغ عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول إلي 39 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة بـ 43.07 مليون فى نوفمبر 2019 و35.06 فى ديسمبر 2018, ووصل عدد مستخدمى اليو اس بى مودم إلي نحو 3.60 مليون بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة بـ3.59 مليون بنهاية نوفمبر 2019 و 3.21 مليون بنهاية ديسمبر 2018.

ووصلت حجم السعة الدولية للانترنت 2565.78 مليار نبضة/ ث بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 2665.70 مليار نبضة/ث بنهاية نوفمبر 2019 و 2397.07 مليار نبضة/ث بنهاية ديسمبر 2018.

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وارتفع مشتركى الإنترنت الأرضى ADSL إلي نحو 7.30 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 7.23 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019 و 6.53 بنهاية ديسمبر 2018.

وتستحوذ القاهرة الكبرى على النسبة الأعلى من التوزيع الجغرافي للمشتركين بخدمة ADSL بنسبة 38% يليها الدلتا بنسبة 33% وقبلي 13% و الإسكندرية ومطروح 10% ومدن القناة وسيناء و البحر الأحمر 6%.

ووصل حجم الإشتراكات بالهاتف الثابت إلى 8.76 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 8.99 مليون اشتراك فى نوفمبر 2019 و 7.87 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2018.

وارتفع إجمالى سعة السنترالات إلى 25.22 مليون خط بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 24.63 بنهاية نوفمبر 2019 و 20.79 بنهاية ديسمبر 2018.