شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يقلص مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 5144 نقطة، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي عند 5400 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من التحرك العرضي على المدى القصير ما بين مستوى 5400 ومستوى 4500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,054 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,235 نقطة