شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 8851 نقطة، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 8800 نقطة، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 8700 نقطة، فسيعد ذلك إشارة بمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 8800 نقطة. لذلك نوصي بمراقبة المؤشر خلال جلسة اليوم.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,782 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,922 نقطة
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