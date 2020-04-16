شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة عقب صدور بيانات التجزئة السلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء متأثرة ببيانات التجزئة السلبية بالإضافة إلى الضغوط على قطاع الطاقة جراء انخفاض أسعار النفط.



وكشفت وزارة التجارة الأمريكية عن انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة في البلاد بنسبة 8.7% في الشهر الماضي، وهي اكبر وتيرة تراجع على الإطلاقن كما هبط الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة شهرية منذ عام 1946.



وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 1.2% وأغلق عند 19.87 دولار للبرميل، وهو أول تراجع أدنى 20 دولارا منذ عام 2002،، وسجل أعلى سعر عند 20.8 دولار وأقل سعر عند 19.2 دولار.

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وهبط "برنت" بنسبة 6.4% مغلقا عند 27.69 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 30.3 دولار وأقل سعر عند 27.1 دولار.



وفي ختام الجلسة، هبط "داو جونز" بنسبة 1.8% (ما يعادل 445 نقطة) إلى 23504 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 23649 نقطة وأقل مستوى عند 23233 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 122 نقطة) إلى 8393 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8464 نقطة وأقل مستوى عند 8308 نقاط.



وتراجع "إس اند بي 500" بنسبة 2.2% (ما يعادل 62 نقطة) إلى 2783 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2801 نقطة وأقل مستوى عند 2761 نقطة.