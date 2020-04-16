شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تغلق على انخفاض بضغط من صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات الأربعاء بالتزامن مع ضغوط على أغلب السلع بفعل صعود الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتعرضت الصويا لضغوط أيضا من انخفاض أسعار النفط في ظل القلق العالمي من هبوط الطلب على الخام والعديد من السلع الأخرى بسبب جائحة كورونا.

Advertisements



وأكدت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى أكثر من مليوني شخص في حين توفي ما يقرب من 130 ألف حالة.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 23:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 99.5 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.



وفي ختام جلسة الأربعاء، هبطت أسعار الصويا عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.7% وأغلقت التعاملات عند 8.42 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر في الجلسة عند 8.52 دولار بينما سجلت أقل سعر عند 8.38 دولار.