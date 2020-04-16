شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) يخسر مكاسب الأسبوع -تحليل صباحي- 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الحالي، حيث انهى تداولات امس الاربعاء عند مستوى 0.54 ريال، وهو ادنى مستوى خلال الجلسة، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 0.50 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.56 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.53 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.55 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط