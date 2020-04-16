شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية: الحكومة لديها أسلحة قوية لمواجهة كورونا بالتعاون مع المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن الحكومة لديها الأسلحة القوية لمواجهة فيروس كورونا وذلك من خلال توفير المخزون الكافى من الأدوية التى ثبت إيجابيتها فى التعامل مع الفيروس ، حيث تعمل وزارة الصحة مع كافة البروتوكولات الخاصة بالأدوية المستخدمة لعلاج الفيروس على مستوى كل دول العالم من خلال تجميع كافة المصنعين وأخذ وضع الاستعداد لانتاج كافة الكميات المطلوبة لعلاج الحالات فى مصر.

وأضاف عوف لـ" الخليج 365 ": شركات الدواء المصرية تعمل بكامل طاقتها لتوفير الكميات المطلوبة من الأدوية المختلفة ووضع مخزون استراتيجى كاف لديها ، وهناك أمل كبير فى نسب الشفاء خاصة وأن هناك الكثير من فئة الشباب التى تتعافى سريعا لقوة مناعة الجسم فى مواجهة الفيروس ، ولابد من تقليل التجمعات للسيطرة على الفيروس فى فترة زمنية قصيرة .

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وأشار رئيس شعبة الأدوية، إلى أن كافة دول العالم تواجه الفيروس بمجموعة من البروتوكلات الخاصة بالعلاج من خلال استخدام أدوية مضادة لفيروسات أخرى غير كورونا والتى تثبتت إيجابية على بعض البشر فى دول أخرى ، موضحا أن أخرها هو دواء أفيجان التى من المقرر الانتهاء من الدراسات الخاصة به خلال أيام خاصة وأن الابحاث تنتهى فى 4 أيام ، كما أن هناك إحدى المصانع التى بدأت بالتوازى فى عمل أبحاث معملية الخاصة بالدواء ، لافتا إلى أن اليابان هى بوابة لعلم الدواء على مستوى العالم.

كما أوضح أن كافة البروتوكلات الدوائية الأخرى لمواجهة كورونا تتضمن الأدوية الخاصة بعلاج الملاريا والروماتويد ويتم انتاجها فى المصانع المصرية مع توفير المواد الخام ، وغيرها الكثير من الأنواع التى تتبعها الحكومة بالتعاون مع الشركات الوطنية والخاصة لصناعة الدواء للخروج من الأزمة الحالية بأمان ، ولحين الانتهاء من التوافق على دواء كورونا عالميا .