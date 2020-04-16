شكرا لقرائتكم خبر عن «سدافكو» تقدم 10 ملايين ريال لـ «الوقف الصحي» والان نبدء بالتفاصيل
حيث خصصت سدافكو مبلغ 5 ملايين ريال كقيمة نقدية، وهو ما سيتيح تقديم المساعدات اللازمة، سواء من معدات طبية أساسية أو غيرها. وهذا إلى جانب منتجات بقيمة 5 ملايين ريال سيتم توزيعها من قبل صندوق الصحة لدعم المجتمعات الأكثر تضررًا من تفشي المرض.
وفي معرض تعليقه على هذه المبادرة، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو والتروس ماثيوز، قائلًا: لقد شكّلت الأسابيع القليلة الماضية تحديًا كبيرًا، ليس فقط لسكان المملكة وحسب، بل لجميع الناس حول العالم. ونحن في سدافكو نولي اهتمامًا رئيسيًا في العمل عن كثب مع الجهات الحكومية وموردي خدمات الرعاية الصحية والمجتمع؛ بهدف توحيد جهودنا معًا للتغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناشئة عن هذه الأزمة العالمية.
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