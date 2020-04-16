شكرا لقرائتكم خبر عن «نجم» تقدم مليوني ريال لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين عن تبرعها بمبلغ مليوني ريال دعما لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيدها الله- في مواجهة فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد - 19)، وبما يؤكد التزامها الوطني والإنساني في هذا المجال، مع شركائها الإستراتيجيين مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والإدارة العامة للمرور، والتكامل مع كل الجهود الحكومية في هذا الإطار، خصوصا ما تبذله وزارة الصحة وكوادرها والجهود الوقائية التي تقودها لمواجهة هذه الجائحة والحد من انتشارها. وقال الرئيس التنفيذي لشركة نجم د. محمد السليمان: «إن هذا التبرع ينطلق من التزام شركة نجم العريق مع شركائها، بمواكبة الجهود الوطنية في مختلف المناسبات والمجالات، وإيمانا بالمسؤولية الوطنية والإنسانية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم، في مواجهة فيروس كورونا»، مؤكدا أن «المرحلة التي يمر بها العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص، تحتاج إلى بذل الجهود وتضافرها من القطاعين العام والخاص، للحد من التداعيات السلبية التي فرضها انتشار الفيروس، وتقديم العون اللازم في المجال الطبي لما تقتضيه الحاجة إلى رفد القطاع الصحي بما يلزمه من احتياجات لمواجهة فيروس كورونا الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني».

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