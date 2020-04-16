شركات ناشئة في دبي تسخّر الحلول التقنية لدعم المجتمعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بدعم من «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، التابع لمبادرات وزارة المالية والذي يهدف إلى دعم الابتكار في دولة الإمارات، تعمل شركات التكنولوجيا الناشئة «كنتراكت» و«جستتىس تشينو» و«أديندا» وجميعها من أعضاء الصندوق، على تسخير ابتكاراتها التقنية؛ لدعم المجتمعات والشركات في الحد من تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19).

وقالت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة بوزارة المالية: يأتي اختيار أعضاء «صندوق محمد بن راشد للابتكار» استناداً إلى قدرتهم على تغيير العالم من حولنا، والارتقاء به نحو الأفضل، ولا شك أن المبادرات التي أطلقتها «كنتراكت» و«جست تشين» و«أديندا» خلال هذه الفترة التي يواجه فيها العالم بأكمله مجموعة من التحديات غير المسبوقة، تمثل نموذجاً رائداً لقدرة الشركات على التأثير إيجاباً في المجتمع والاقتصاد بصرف النظر عن حجمها، كما أنها تؤكد أهمية دعم منظومة الشركات الناشئة في الإمارات والعالم.

وتعمل «كنتراكت»؛ المنصة التعليمية القائمة على التكنولوجيا للتعليم المستمر، على دعم أولياء الأمور والمعلمين والمدارس عبر إتاحة الوصول المجاني إلى حلولها المتعلقة بالتعلم عن بُعد للمدارس المتضررة بأزمة «كوفيد-19» حتى نهاية العام الدراسي. وتقدم تقنيات «كنتراكت» اتصالات فورية للتعليم بما فيها الدروس عبر الفيديو ولوحات البيانات في مكان واحد ليتيح إجراء التقييمات الشاملة لتقدم الطلاب بسهولة، والحوارات الفورية بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. واعتباراً من الأسبوع الجاري، تعمل الشركة على توسيع نطاقها إلى مجالات أخرى غير المدارس، لتتيح للمراكز الرياضية والمشرفين المدربين إمكانية استخدام المنصة؛ لإعداد المهام والبث عبر الفيديو.

وقامت «جست تشين»، منصة «بلوك تشين» المعنية بالسلامة العامة، بتطوير تطبيق يقوم على تقنيات «بلوك تشين» لتتبع المصابين بفيروس «كوفيد-19» من دون ذكر الأسماء، ومشاركة معلومات الحالات الحساسة على الفور وبأسلوب آمن مع المعنيين من مزودي الرعاية الصحية والأطباء والهيئات الحكومية والباحثين والمخبريين. وعلاوة على ذلك، يوفر التطبيق صلة وصل بين موردي المستلزمات الطبية والمتبرعين والمستشفيات؛ لتسريع سلسلة التوريد الطبية والمساهمة في تلبية مشاكل نقص الإمدادات التي يشهدها العالم أجمع. وتهدف المنصة إلى توفير الدعم عبر تزويد المرضى بالرعاية الفورية والاهتمام، وتعزيز الوضوح حول أوضاع موارد المستشفيات، وتتيح للموردين المرخصين للمستلزمات الطبية؛ مثل: أجهزة التنفس الاصطناعي، ومعدات الوقاية الشخصية مثل الكمامات والمعاطف، إمكانية التتبع الفوري لاحتياجات المستشفيات والمخابر ومرافق العلاج. وتم بالفعل إطلاق التطبيق تحت اسم «كورونا تشين».

أما «أديندا»، الشركة الناشئة القائمة على تقنية «بلوك تشين» والتي تستخدم تقنية سجلات التوزيع لتسريع الإجراءات بين شركات التأمين، فقد أتاحت للأعضاء الجدد الذين يتخذون من دولة الإمارات مقراً لهم إمكانية الاستفادة مجاناً من خدماتها طوال شهر إبريل الجاري. ويأتي الحل التقني الذي توفره الشركة ليتيح للشركات معالجة مطالبات المركبات بأسلوب رقمي بدلاً من الأوراق.