الأسهــم العالميــة تتراجــع علــى وقــع اتســاع الركــود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية تراجعاً أمس الأربعاء رغم ارتفاعها في تداولات الثلاثاء مدفوعة بمؤشرات مشجعة إلى أن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وأوروبا وعدد آخر من دول العالم، بدأ في الانخفاض، لكن نتائج سيئة للشركات وبيانات اقتصادية سلبية تشير إلى اتساع نطاق الركود العالمي بشكل أكبر من المتوقع، جعلت المؤشرات تتجاهل بدء المسؤولين الأمريكيين مناقشة مسألة كيفية إعادة فتح قطاع الأعمال بأمان وتخفيف عمليات الإغلاق التي ساعدت على إبطاء تفشي الوباء، إضافة إلى استمرار انهيار أسعار النفط رغم تخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها المنتجون.

سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مكاسب تتجاوز 2% بجلسة الثلاثاء، وسط إشارات إلى تراجع الإصابات الجديدة بالفيروس في بعض أكبر النقاط الموبوءة بالبلاد، بما في ذلك نيويورك بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة، لكن محللين قالوا إنه من السابق لأوانه الإعلان عن تحول أوسع في السوق خاصة بعد توقع صندوق النقد الدولي انكماشاً بنسبة 5,9% للاقتصاد الأمريكي هذا العام وأسوأ تراجع عالمي منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجيي السوق لدى مجموعة أكسيكورب «يمكن أن تكون المظاهر خادعة إذ إن وراء العناوين الرئيسية تتجمع معظم السحب العاصفة، ما ينذر بأنه لا يزال هناك الكثير مما يدعو للقلق». وتابع «لكن تسطيح منحنيات العدوى ومزيد من أفكار من التحفيز نهضت بالوضع».

وأعلنت ألمانيا أن اقتصادها الذي تأثر كثيراً بعواقب تفشي وباء كوفيد-19، ويشهد ركودا منذ آذار/‏ مارس، سيبقى على هذه الحالة «حتى منتصف العام» كما أعلنت الأربعاء وزارة الاقتصاد.

وقالت في بيان إن «تراجع الطلب العالمي وتوقف شبكات التوزيع والتغيرات في سلوك المستهلكين وشكوك المستثمرين لها عواقب كبرى على الاقتصاد الألماني»، الأول في أوروبا.

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من جهة أخرى، توقعت الوكالة الدولية للطاقة أمس الأربعاء انهيار الطلب العالمي على النفط ب9,3 مليون برميل يومياً هذا العام، بسبب الشلل الاقتصادي الدولي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

في بورصة نيويورك، تسببت الأرباح الضعيفة وهبوط قياسي في مبيعات التجزئة وتقرير ضعيف عن التصنيع في نيويورك لمحو مكاسب السوق منذ يوم الاثنين، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر داو بأكثر من 600 نقطة أمس الأربعاء، كما هبط «ستاندرد آند بورز» 2.1%، ونزل «ناسداك» 2.3%.

وتعرضت أسواق الأسهم لضغوط يوم الأربعاء حيث واصلت بداية موسم أرباح الربع الأول إظهار انخفاضات الأرباح في أكبر البنوك الأمريكية، حيث أعطت البنوك التي أبلغت عن نتائج الربع الأول نظرة مبكرة على الضرر الذي من المقرر أن يتسبب به التباطؤ الاقتصادي والركود الناتج عن الفيروس التاجي في أرباح الشركات، حيث أفادت جميع البنوك الرئيسية عن انخفاض بنسبة 40% في الأرباح، حيث خصصت المليارات لتغطية ما تعتبره خسائر قادمة كبيرة على القروض وبطاقات الائتمان والرهون العقارية.

وسجل بنك أوف أمريكا أرباحاً أضعف من المتوقع، ما أدى إلى انخفاض السهم أكثر من 3%، وقالت «سيتي جروب» أيضاً إنها شهدت انخفاضاً في دخل الربع الأول بنسبة 46%، وانخفض المجموعة 3%.

وفي القارة العجوز، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس الأربعاء بعدما حققت مكاسب على مدى خمس جلسات، مع تحول اهتمام المستثمرين لموسم نتائج الربع الأول لقياس مدى الضرر الذي أصاب الشركات بسبب فيروس كورونا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2%، بعدما صعد بحوالي 8% منذ السادس من إبريل/‏ نيسان وسط مؤشرات مبكرة على أن الأزمة الصحية تقترب من الذورة وآمال برفع إجراءات عزل عام شاملة قريباً، وتعافى المؤشر بنحو 24% من أقل مستوى في ثمانية أعوام الذي هوى إليه في مارس/‏ آذار ولكنه يظل منخفضاً 22% من مستواه القياسي. وحذر محللون من أن أي زيادة لحالات الإصابة بالفيروس قد تؤدي لموجة بيع أخرى.

وانخفض مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.4% ليسجل 5763.1 نقطة، وشهد مؤشر «كاك» الفرنسي هبوطاً بنسبة 0.8% مسجلاً مستوى 4485.9 نقطة، كما انخفض مؤشر «داكس» الألماني بنحو 1.1% عند مستوى 10584.2 نقطة، ونزلت الأسهم الفرنسية 0.3% بعدما أضحت فرنسا رابع دولة تسجل أكثر من 15 ألف حالة وفاة بالفيروس بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.

وفي آسيا، أنهى مؤشر شنغهاي الجلسة على انخفاض نسبته 0,6% بينما راجعت بورصة هونغ كونغ 0,7% رغم أن بيانات التصدير الصينية الصادرة الثلاثاء أظهرت أن حجم التجارة انخفض أقل مما كان يخشاه العملاق الآسيوي.

وانخفضت بورصة طوكيو 0,5% بعد ارتفاع حاد في الجلسة الماضية، مع قوة الين التي أثرت في معنويات المستثمرين.

وأنهت بورصة سيدني معاملات الأربعاء على انخفاض بنسبة 0,4% وانخفضت سنغافورة بنسبة 0,3%، لكن بورصة سيؤول قفزت 1,7% فيما تجرى الانتخابات البرلمانية الوطنية في كوريا الجنوبية.

(وكالات)