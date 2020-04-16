«دبي للمستقبل» تستعرض فرص قطاع الاتصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل تقرير «الحياة بعد كوفيد-19: مستقبل الاتصالات»، وهو الرابع ضمن سلسلة تقارير تطلقها لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية، ويسلط التقرير الضوء على جاهزية قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، والعالم العربي، في ظل التوجهات العالمية نحو الاعتماد بشكل أكبر على تكنولوجيا الاتصال عبر الإنترنت في قطاعي التعليم، والعمل، وغيرهما من القطاعات التي تمس حياة المجتمع. ويبحث التقرير دور قطاع الاتصالات في تصميم مستقبل العديد من المجالات في المرحلة المقبلة، بعد انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وقدرته على مواجهة تحدي الضغط المتزايد لتنامي حجم الطلب على خدمات الاتصالات في قطاع الأعمال الحكومية، والخاصة، من حيث التكلفة وكفاءة الأداء، ويشير إلى أنه رغم أن هذا النمو سيشكل تحدياً كبيراً لبعض الجهات والشركات الخاصة، إلا أنه قد يوفر فرصاً جيدة لتطوير البنية التحتية لتلبية متطلبات زيادة استخدام شبكة الإنترنت حول العالم.

تحديات طارئة

ويرسم التقرير صورة للواقع الراهن في قطاع الاتصالات في المنطقة، والعالم، وكيف أصبحت الشبكات الافتراضية الخاصة للشركات في المنطقة والعالم أمام اختبار مفاجئ لمستوى كفاءتها في استيعاب حاجة الأعداد المتزايدة من الموظفين العاملين عن بعد، نتيجة تطبيق الشركات حول العالم سياسات العمل عن بعد، واستخدام المنصات الرقمية لمواصلة نشاطها، خلال إجراءات حظر التجمعات والتجول والتنقل للحد من تفشي فيروس كورونا.

تنوع الاستخدامات

وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع المفاجئ في الاستخدام والطلب قد يحمّل الشبكات الافتراضية الخاصة فوق طاقتها في دول عدة، وأن خدمات النطاق العريض أصبحت تحت الاختبار أيضاً، لأن استخدامها لا يقتصر على الوصول إلى الشبكات الخاصة، أو الإنترنت، من أجل النشاطات التجارية فحسب، بل يشمل أيضاً إقبال الناس على الخدمات الترفيهية، كما أن إجراء الاتصالات من جميع أنحاء العالم يسهم في بطء وانخفاض جودة الخدمة، ما سيضطر الشركات غير المستعدة لهذه اللحظة إلى ترقية معداتها، وبنيتها التحتية لتخفيف الضغط على شبكة الإنترنت.

Advertisements

تحديات المنطقة

وبيّن التقرير أن عدم السماح باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية في بعض الدول العربية، سيمنع الشركات من استخدامها لمواصلة اتصالاتها التجارية الدولية عبر شبكة الإنترنت. وقد يؤدي اضطرار الموظفين إلى العمل من المنزل وتعليق الرحلات الدولية، إلى مراكمة ضغط هائل على اتصالات الشركات، من ناحية ارتفاع التكلفة، وانخفاض الكفاءة، ما قد يفاقم أعباء الشركات التي تواجه أصلاً انخفاضاً في الطلب. وتناول التقرير الوضع الحالي بإيجابية، مشيراً إلى أن ما يحدث يوفر فرصة للهيئات الحكومية وشركات الاتصالات لتقييم أثر التغييرات المحتملة في اللوائح التنظيمية مستقبلًا، وتحديد مدى حاجة البنية التحتية إلى الترقية، ودراسة إمكانية السماح باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية، أو نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت.

جاهزية القطاع

وتطرق التقرير إلى أهمية المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية وشركات الاتصالات في دولة الإمارات بهدف دعم الأعمال والأفراد منذ المراحل الأولى لبداية انتشار «كوفيد-19»، في العالم، من خلال ضمان القدرة على مواصلة العمل والتعليم عن بعد، بفضل أنظمة الاتصال الحديثة، والبنية التحتية المتقدمة المرتكزة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والخدمات الذكية. وأوصى التقرير بمتابعة تطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الاستخدام المتزايد لشبكات الإنترنت، وتحفيز الابتكار والدفع لتطوير المنصات الرقمية المحلية.

وأشار التقرير إلى أن منصات التجارة الإلكترونية مثل «أمازون» شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية إقبالاً كبيراً في دلالة على قدرة التكنولوجيا على تعويض الضغط على القطاعات الاقتصادية التقليدية.

ويرى التقرير أن الطلب العالمي الكبير على خدمات البث الرقمي عبر الإنترنت مثل «يوتيوب» و«نتفلكس»، تسبب بضغط كبير على البنية التحتية لخدمات النطاق العريض نتيجة تحول مئات ملايين الأشخاص إلى العمل من المنزل، التزاماً بإجراءات الحد من تفشي فيروس كوفيد-19، ما قد يفرض تحديات تفرض تقنين حجم البيانات المسموح بها في حال عدم قدرة قطاع الاتصالات على تلبية حجم النمو المتوقع في المستقبل.