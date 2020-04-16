تواصل العمل في تطوير «قلب أوروبا» وسط تدابير وقائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «كليندينست»، مطور «ذا هارت أوف يوروب» (قلب أوروبا)، الذي يتكون من7 جزر تقع ضمن أرخبيل «جزر العالم» على بعد 4 كيلومترات من ساحل دبي، التزامها بكل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة الإمارات، ما أدى إلى خلو الجزر من فيروس كورونا، وتطور سير الأعمال الإنشائية التي من المقرر انتهاؤها وتسليمها بحلول نهاية العام.

أكدت الشركة استمرار عمل أكثر من 1200 عامل بناء، وفني، ومهندس، وخبير بيئي، في الموقع، وأن عجلة الإنتاج لم تتوقف بسبب حرص المؤسسة على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية، حيث قامت الشركة بتوفير فريق طبي لإجراء الفحوص الصحية، ورشّ المطهرات بانتظام للتأكد من صحة وسلامة العاملين.

وقال جوزيف كليندينست، رئيس الشركة: «إن الجزر خالية من أي جائحة قد تؤثر في استمرار الأعمال، لذلك حتى الآن لا يوجد أي نية في تأجيل مواعيد التسليم، وانتقلت أنا، وفريقي الطبي، الشهر الماضي للعيش في الجزيرة، حتى أكون على مقربة من الأحداث، ونستطيع رصد أي حالات اشتباه في المرض واتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذا ما يمكنني أن أؤكد للجميع اليوم أن الجزر خالية تماماً من المرض، وهذا مكننا من الاستمتاع بتواصل العمل لتسليم المرحلة الأولى من «قلب أوروبا» بحلول الربع الرابع من عام 2020».

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تسليم 3 جزر، وهي السويد، وألمانيا، إلى جانب جزيرة شهر العسل سانت بطرسبرج، و78 وحدة من «فلوتينج سي هورس»، من أصل 131، إضافة إلى فندق «بورتوفينو» الذي سيصبح واحداً من أهم عوامل الجذب السياحي للمنطقة.

ويوفر المشروع عدداً من الجزر والفلل العائمة، إضافة إلى 4000 منزل لقضاء العطلات التي ستعزز السياحة الداخلية، و15 فندقاً فاخرًا.

وسيقدم المشروع عدداً من المميزات الأولى من نوعها في العالم مثل: المطر الصناعي في مكان خارجي، وشارع الثلوج، وزراعة 100 ألف مرجان كل عام للمحافظة على النظام البيئي، وإعطاء مظهر خلاب للمقيمين والزوار، وأشجار الزيتون الأندلسية التي تصل أعمارها إلى 1500 عام، إضافة إلى السلاحف البحرية، والأسماك النادرة التي سيتم إطلاقها في المياه المحيطة بالمشروع.