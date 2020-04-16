«فرانكلين تمبلتون»: شهية جيدة للإصدارات السيادية للإمارات ودول التعاون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:عبير أبو شمالة



قال محيي الدين قرنفل، مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة الاستثمار العالمية «فرانكلين تمبلتون» إن أسواق السندات الخليجية أثبتت صمودها إزاء أزمة تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. فقد هبطت أسعار هذه الأسواق 60% فقط من هبوط سندات الأسواق الناشئة وحوالي 50% من هبوط السندات ذات العائد المرتفع خلال الأسابيع الأخيرة، وعلى أساس نسبي، يمكن القول بأن فئة الأصول الثابتة على مستوى المنطقة لا تزال تعمل بصورة جيدة.

وأكد خلال مؤتمر صحفي عن بعد، وجود فرص هائلة لشراء إصدارات الديون على مستوى الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، قائلاً إن الشركة رفعت استثماراتها في هذه الإصدارات وسوف تواصل هذا التوجه. فمنطقة الخليج لا تزال منطقة سوق آمنة وجودة عالية، ومن المتوقع أن تبقى شهية المستثمر مفتوحة لإصدارات الدين وبخاصة السيادية من الإمارات ودول المجلس.

وقال إنه وفي ضوء المستوى الحالي لأسعار النفط فلا شك في أن الجميع قد تضرر، وعلى الرغم أن الشركة تعتمد حساباتها على أساس انخفاض سعر النفط لفترات أطول، إلا أنها تتوقع أن نعود من جديد إلى مستويات أسعار تتراوح فوق 45 دولاراً للبرميل قبل نهاية العام.



التقديرات السنوية



أكد قرنفل أن الشركة رفعت تقديراتها السنوية لإصدارات دين دول الخليج إلى 105 مليارات دولار بعد أن كانت تتوقع 90 ملياراً في وقت سابق من هذا العام. وتوقع أن نرى في المرحلة القادمة المزيد من إصدارات الدين من قبل البنوك في منطقة الشرق الأوسط ومن دول مجلس التعاون، واستبعد في الوقت نفسه أن تلجأ الشركات الصغيرة إلى إصدارات دين في المرحلة القادمة، متوقعاً أن تفضل هذه الشركات خيارات التمويل الأخرى ومنها التمويل المصرفي في هذه المرحلة.

وقال إن إصدارات السندات الأخيرة من أبوظبي كانت ناجحة للغاية، وأثبتت استمرار المنطقة في الحفاظ على إمكانية النفاذ إلى الأسواق. ووفرت هذه الصفقات هوامش ربح جذابة بلغت أربعة أضعاف ما شهدته في يناير 2020، وأكثر من 3 انحرافات معيارية عن متوسط العائد على المدى الطويل.



انعكاسات الأزمة



من جهته تحدث صلاح شما، رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الشركة عن انعكاسات الأزمة الراهنة على أداء أسواق الأسهم قائلاً إنه وعلى الرغم من إدراج العديد من أسواق الأسهم في المؤشرات العالمية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة إلا أن الاستثمار فيها مازال مهيمناً عليه من قبل الأفراد، ما خلق موجات بيع في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن المخاوف بشأن فيروس كورونا في المنطقة تفاقمت إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مرجحاً عودة الأمور إلى سابق طبيعتها ورجوع الأسواق إلى أسسها في النصف الثاني من العام الجاري.

ولفت إلى أن استجابة حكومات مجلس التعاون لوباء كورونا، تميزت بالسرعة والشمولية، حيث قامت بإجراءات حاسمة لحد انتشار المرض. وقال إن الشركة تعتقد أن لفيروس كورونا تأثيراً مؤقتاً، ولكنه حاد، على الاستهلاك ونشاط الأعمال. وقال: «لاحظنا بالفعل تعرض شركات تجارية لخسائر في الأرباح خلال الربع الأول من العام، ونتوقع المزيد من الأداء السلبي في الربع الثاني. وبحسب خبرتنا، تعتبر فترات التوتر والضغط الكبير تاريخياً فرصة جيدة لإعادة تخصيص رأس المال وتوجيهه، ولتأسيس نقاط دخول جديدة إلى أسماء ذات جودة عالية».

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الاستجابات المالية



لفت شما إلى أنه في ظل مرحلة من التباطؤ اللافت في الطلب مع استمرار جائحة كورونا، فمن المطلوب أن يستمر تركيز الاستجابات المالية التي تقدمها الحكومات في المنطقة على تشجيع الاستهلاك، فمثل هذا الاتجاه يعد استمراراً لمجموعة الإصلاحات الهادفة التي قامت بها العديد من هذه الحكومات خلال العامين الماضيين، وهي إصلاحات هيأت هذه الحكومات بشكل أفضل ومكنتها من إدارة الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.

وحول تأثير الأزمة في القطاعات المختلفة قال شما إن قطاعات المستهلك والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية تعتبر مستفيدة من تفشي الوباء، بفضل إجراءات الحجر الصحي التي تسرّع من استخدام الخدمات التي توفرها هذه القطاعات، وتزيد الحاجة إليها. وعلى الجانب الآخر، شهدت قطاعات النقل والسفر والسياحة والضيافة تدهوراً حاداً في الطلب، ونتوقع أن يستمر هذا التدهور.



الاقتصاد الصيني



قال باسل خاتون، مدير الاستثمار والبحوث لدى الشركة إن الصين دفعت ثمناً باهظاً على المدى القريب لكبح جائحة كورونا، حيث تعتبر بياناتها الاقتصادية الأخيرة الأسوأ في الماضي المنظور. وبالرغم من هذا، توقع عودة قوية للنشاط المحلي الصيني خلال النصف الثاني من العام، وهذه العودة يقودها الطلب العاجل بعد الركود والمحفزات الحكومية. وتمثل الصين نحو 40% من وزن مؤشرات الأسواق الناشئة.

وأضاف قائلاً: «نعتقد أن الصين أبدت صموداً نسبياً. وتعتبر أحد البلدان الأقل تأثراً بالفيروس بين الاقتصادات الكبرى. ومن المحتمل أن تنشأ مخاطر اقتصادية كبيرة على الاقتصاد العالمي بفعل انهيار الطلب في الغرب وما يرتبط بهذا الانهيار من ضغوط تتعلق بالسيولة وضغوط الشركات».

وتفضل الشركة في الصين قطاعات الأعمال الموجهة محلياً، مع تفاؤل بعودة الازدهار في هذه القطاعات بسرعة أكبر وأقوى مقارنة بالأعمال التي تعتمد على التصدير. وقال خاتون إن الكثير من استثمارات الشركة تلقى الدعم بفضل جاذبية مجالات عملها طويلة الأجل، والتي تشمل الإنفاق الاستهلاكي، والرقمنة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، خاصة وأن كوفيد -19 ساهم في تسريع عملية تبني المنتجات والسلوكيات الجديدة.



الاتجاهات الهيكلية



قال خاتون إنه من المهم ألا نغفل عن الاتجاهات الهيكلية الحقيقية التي تشكل فئة الأصول. فقد أدخلت المؤسسات القائمة في الأسواق الناشئة تحسينات على السياسات من شأنها أن تسهم في تعزيز المرونة والمقاومة في أوقات الضغوط، كما أصبحت اقتصاداتها أكثر تنوعاً عن ذي قبل، وكذلك تعمل شركاتها على تجاوز النماذج التقليدية الراسخة من خلال الابتكار والتكنولوجيا.

وقال إن رؤى الشركة المستقبلية للأسواق الناشئة على المدى الأطول تدمج بين خلفية بناءة في ما يتعلق بالاقتصاد الكلي، وأساسيات قوية في ما يتعلق بالشركات، والتقييمات الداعمة. ولفت إلى وجود فرص جذابة للاستثمار طويل الأمد على مستوى الأسماء الكبيرة ذات السمعة الجيدة في الأسواق الناشئة، رغم أن الرؤية الاستثمارية قصيرة الأجل مازال مشوبة بالغموض.