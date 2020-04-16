شكرا لقرائتكم خبر عن «بتروناس» تجمع 6 مليارات دولار من طرح سندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة بتروناس الماليزية أمس الأربعاء إنها جمعت ستة مليارات دولار من طرح لسندات متعدد الشرائح هو الأول لشركة النفط المملوكة للدولة في خمس سنوات.

وحذرت الشركة من تأجيل مشروعات بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بالفيروس في أرجاء العالم.

وقالت بتروناس إنها جمعت 2.25 مليار من سندات تقليدية لأجل عشر سنوات بفائدة 3.65% و2.75 مليار من سندات لأجل 30 عاماً بفائدة 4.55% ومليار دولار من سندات لأجل 40 عاماً بفائدة 4.8%.

وذكرت الشركة في بيان «الطلب على السندات كان قوياً وبلغت دفاتر أوامر الاكتتاب 37 مليار دولار في وقت التسعير وهي من أكبر‭ ‬دفاتر أوامر الاكتتاب لمصدر آسيوي على الإطلاق».

(رويترز)

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