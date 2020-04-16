6.5 % نمـو عـدد الأسـر فـي دبـي إلـى 579 ألفـاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفع عدد الأسر التي تعيش في دبي خلال العام الماضي 2019 إلى 579 ألف أسرة بنمو 6.5% مقارنة مع 2018 والذي بلغت فيه 543.5 ألف أسرة، في حين بلغت في 2017 ما مجموعه 543.5 ألف أسرة بحسب البيانات الصادرة عن «مركز دبي للإحصاء». وبلغ عدد أفراد الأسر في 2019 ما مجموعه 2.55 مليون نسمة (متوسط حجم الأسرة الواحدة =4.4) بنمو 7% مقارنة مع 2018 والذي بلغ فيه أفرادها قرابة 2.38 مليون نسمة ( متوسط حجم الأسرة يساوي = 4.4)، في حين بلغ في 2017 نحو 2.1 مليون نسمة ( متوسط حجم الأسرة = 4.3).

وعلى صعيد التجمعات السكانية في الإمارة؛ فقد انخفض إلى 2275 تجمعاً، مقارنة مع العام الذي سبقه والذي بلغت فيه 2286 تجمعاً سكانياً، و2292 تجمعاً سكانيا ًفي عام 2017، وبلغ تعداد السكاني في هذه التجمعات نحو 801 ألف نسمة في 2019، و807.6 ألف نسمة في 2018، و800 ألف نسمة في عام 2017.

وبلغ متوسط حجم التجمع السكاني الواحد في 2019 قرابة 352 نسمة، وبمتوسط 353.3 نسمة في 2018، و بمتوسط 349.2 نسمة في عام 2017، وبذلك يبلغ عدد الأسر التي تعيش في دبي والتجمعات السكانية 581.4 ألف في 2019، ونحو 546 ألفاً في 2018، و508.4 ألف أسرة وتجمع سكاني في 2017، ويبلغ عدد سكان تلك التجمعات السكانية نحو 3.55 مليون نسمة في 2019 (5.8 متوسط حجم الأسرة المعيشية والتجمعات السكانية)، ونحو 3.19 مليون نسمة في 2018 (5.8 متوسط حجم الأسرة والتجمعات السكانية) ونحو 2.98 مليون نسمة في عام 2017 (5.4 متوسط حجم الأسرة والتجمعات السكانية).