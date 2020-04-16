مخاوف فائض المعروض تهبط بالنفط 4% صوب 28 دولاراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع النفط 4% صوب 28 دولاراً للبرميل أمس الأربعاء، متأثراً بتقارير عن استمرار الفائض في الإمدادات وتهاوي الطلب بسبب إجراءات العزل العام عالمياً المرتبطة بفيروس كورونا ، وقلة عمليات الشراء المنسقة من أجل المخزونات الاستراتيجية.وهبط خام برنت 1.19 دولار، بما يعادل 4%، إلى 28.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0940 بتوقيت جرينتش، متخلياً عن مكاسب حققها في وقت سابق أمس، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتاً، أو 2.2%، إلى 19.66 دولار.

تهاوت أسعار النفط هذا العام، إذ سجلت أدنى مستوياتها في 18 عاماً عند 21.65 دولار للبرميل يوم 30 مارس/‏ آذار. ودفع الانخفاض في الأسعار والطلب المنتجين العالميين للاتفاق على تخفيضات غير مسبوقة للإمدادات.

ويُضاف تقرير الوكالة للضغوط النزولية الناجمة عن زيادة المخزونات.

وقال معهد البترول الأمريكي الثلاثاء إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة زادت بواقع 13.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من إبريل/‏ نيسان، وهي زيادة أكثر من المتوقع.

وتشير الدلائل إلى أن اتفاقاً لم يسبق له مثيل توصل إليه منتجو النفط لتقليص المعروض في الأسواق بما يوازي الطلب الذي تراجع بشدة بسبب وباء فيروس كورونا سيتوقف على عوامل منها ما ستشتريه الدول المستهلكة لإضافته لمخزونها الاستراتيجي بكميات غير مسبوقة.

ويأمل مدير وكالة الطاقة الدولية، أن يكون مستقبل أسواق الطاقة أفضل، وأن «نتطلع إلى الوراء ونقول إن 2020 كان أسوأ عام لأسواق الطاقة العالمية وإن إبريل أسوأ شهر». وتوقع فاتح بيرول انهياراً تاريخياً للطلب على النفط في 2020، بتراجع 9.3 مليون برميل، متوقعاً انتعاشاً تدريجياً للطلب في النصف الثاني.

وبحسب الوكالة، فإن الطلب على النفط سيتراجع 29 مليون برميل يومياً على أساس سنوي في إبريل/‏ نيسان إلى مستوى لم يسجل في 25 عاماً (منذ 1995)، متوقعة أن يهبط الطلب في الربع الثاني إلى 23.1 مليون برميل يومياً على أساس سنوي.



التراكم الضمني

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وعلى صعيد الإمدادات العالمية فمن المتوقع أن تهبط بمستوى قياسي قدره 12 مليون برميل يومياً في مايو بعد اتفاق خفض إنتاج «أوبك+»، وقالت الوكالة في تقرير يوم أمس إن التراكم الضمني للمخزونات وصل إلى 12 مليون برميل يومياً في النصف الأول ما يهدد بغمر العناصر اللوجستية لصناعة النفط. ووفقاً للوكالة فإن المشتريات للمخزونات الاستراتيجية قد تبلغ 200 مليون برميل في الأشهر الثلاثة القادمة، ولكنها أوضحت أنها ما زالت بانتظار تفاصيل بشأن مشتريات المخزونات، التي قد تسحب نحو مليوني برميل يومياً من السوق.



زيادة المخزونات



وكشفت وكالة الطاقة أن أمريكا والهند والصين وكوريا الجنوبية إما عرضت أو تدرس زيادة المخزونات. وقالت: «اتفاق أوبك+ ومجموعة العشرين بشأن الإنتاج لن يوازن السوق على الفور»، مضيفة: «لا يوجد اتفاق ملائم قد يخفض الإمدادات بما يكفي لتعويض خسائر الطلب في الأجل القريب».

ووفقاً للوكالة فإن إنتاج المستقلين قد يهبط 5.2 مليون برميل يومياً في الربع الرابع بمتوسط 2.3 مليون برميل يومياً في 2020، وتوقعت كذلك تراجع إنتاج منتجين آخرين، (الولايات المتحدة وكندا بشكل رئيسي)، بنحو 3.5 مليون برميل يومياً في الأشهر المقبلة بفعل تراجع الأسعار.

وقالت وكالة الطاقة إن مخزونات النفط بالدول المتقدمة انخفضت في فبراير 35.4 مليون برميل يومياً إلى 2.878 مليار برميل.