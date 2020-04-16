40 % من خروقات البيانات تؤثر في العملاء.. فكيف تضع الشركات حدّاً للأضرار؟

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أظهرت دراسة أجرتها كاسبرسكي حول مخاطر أمن تقنية المعلومات، أن المعلومات الشخصية للعملاء تتأثر بالخروقات الأمنية للبيانات أكثر من أي نوع آخر من بيانات الشركات. وقد يؤدي هذا النوع من تسرّب البيانات إلى وقوع خسائر مالية وأخرى تتعلق بالسمعة، فضلًا عن التعرّض لعقوبات تتعلق بعدم الامتثال للتشريعات التنظيمية. ومع ذلك، يمكن تخفيف الأضرار الناجمة عن أي خرق محتمل للبيانات إذا جرى التعامل مع هذه البيانات بطريقة فعالة. وقد أضافت كاسبرسكي دورات حول «النظام الأوروبي العام لحماية البيانات» و«سرية البيانات» إلى منصتها الخاصة بتوعية الشركات بالأمن الرقمي، وذلك من أجل تمكين عملائها من التعامل السليم مع بياناتهم ومعالجتها بالصورة المُثلى.

وتلعب الطريقة التي تخزّن بها الشركات بيانات العملاء وتستخدمها دوراً مهماً في صوغ سمعتها والحفاظ عليها، لكن دراسة كاسبرسكي أظهرت أن المعلومات الشخصية تشكل النوع الأكثر استهدافاً من قبل المجرمين الإلكترونيين، وذلك بنسبة 40%. ونتيجة لذلك، قالت 29% من الشركات التي شملتها الدراسة إنها واجهت مشاكل في استقطاب عملاء جدد بعد وقوع حادث خرق للبيانات فيها.

واستجابة لذلك، أضافت كاسبرسكي الدورات آنفة الذكر إلى منصتها التدريبية الرقمية، بوصفها موضوعات تدريب جديدة تساعد الشركات على زيادة مهارات موظفيها المتعلقة بالأمن الرقمي.

الحفاظ على السرية

تغطي الدورة التدريبية المتعلقة بسرية البيانات القواعد الشائعة بشأن التعامل مع المعلومات الحساسة التي تشمل البيانات الشخصية والأسرار التجارية والمستندات الداخلية التي لا يمكن الكشف عنها خارجياً. وتزوّد الدورة الجديدة الموظفين بالخبرة التي يحتاجون اليها في التعامل مع هذا النوع من المعلومات وتساعدهم في تعلم كيفية تقليل الضرر في حال تسربت هذه البيانات إلى الخارج.

وينقسم موضوع الدورة إلى عدة وحدات بمستويات مختلفة من الصعوبة، من المستوى الابتدائي إلى المتقدم، ويسمح للشركة بتغطية جميع الأدوار الوظيفية ببرنامج تعليمي مناسب يُحدّد وفقاً لمستوى المخاطر. وبفضل هذا، لن يتلقّى الموظفون إلاّ تدريباً على الجوانب التي تخص عملهم فقط. لكن ينبغي لجميع الموظفين معرفة أفضل السبل لتحديد البيانات التي يخضع الوصول إليها إلى قيود معينة، وحفظ البيانات بطريقة آمنة على الورق، واستخدام الحاسوب والخدمات السحابية، والتعرف الى الأشخاص الذين يمكن مشاركتهم هذه البيانات سواء داخل الشركة أو خارجها. وينبغي أن يتمكن مستخدمو الموارد الداخلية الخاضعة لقيود وصول كبيرة من تشفير البيانات باستخدام الرموز المتغيرة وغيرها من الأدوات الأمنية.

ويحاكي المحتوى التعليمي المتاح في منصة Kaspersky Automated Security Awareness Platform سيناريوهات واقعية قابلة للحدوث خلال العمل، مثل السيناريوهات التي تقدمها دورة البيانات السرية، والتي تشمل تحديد أفضل طريقة لإرسال ملف إلى زميل، أو التحدّث عن مشروع مستقبلي في مكان عامّ مزدحم بالناس.

النظام الأوروبي لحماية البيانات

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تحدد دورة «النظام الأوروبي العام لحماية البيانات» المتطلبات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام التشريعي الذي تمتدّ سلطته لتشمل جميع الشركات التي تجمع وتعالج البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي، سواء كانوا موظفين أو مستخدمين أفراداً، حتى لو لم تكن تلك الشركات تتخذ من بلدان الاتحاد الأوروبي مقراً.

وتتيح الدورة مستويات مختلفة للتعلم؛ فالوحدات الأساسية توضح المعلومات المتعلقة بالنظام وأنواع المعلومات الشخصية والمبادئ التوجيهية لمعالجة كل منها. كذلك تعلّم وحدات المستوى الأساسي الموظفين طريقة تحديد ما إذا كان ينبغي مراعاة متطلبات النظام في حالات معينة، مثل تصوير مقطع فيديو مع مواطنين من دول الاتحاد الأوروبي في الأماكن العامة أو توظيف شخص غير مقيم في الاتحاد الأوروبي ولكنه عاش سابقاً في الاتحاد الأوروبي. أما المستوى المتقدم فيغطي المتطلبات المتعلقة بمراقبي البيانات والقائمين على معالجتها.

ويمكّن اكتساب الموظفين مجموعة المهارات هذه من التعامل مع البيانات الحساسة بمسؤولية أكبر، وتقليل إمكانية تسرّبها أو حدوث انتهاك لأيٍّ مما ورد في لوائح النظام.

مراجعات شاملة

تُجري كاسبرسكي، منذ دخول اللائحة العامة لحماية البيانات حيز التنفيذ، مراجعات شاملة للتعرف الى البنود التي تواجه الشركات صعوبة في الالتزام بها، وفقاً لإلينا مولتشانوفا مديرة تسويق برامج التوعية الأمنية في كاسبرسكي، التي أوضحت أن الدورات تعتمد على هذه المواقف والحالات الواقعية، من أجل أن تكون مفيدة قدر الإمكان، وقالت: «توضح دوراتنا التدريبية كيف أن الإجراءات البسيطة التي يمكن لكل موظف اتباعها، مثل التحقّق مرتين من عناوين البريد الإلكتروني، تسمح للشركة بأن تكون شريكاً مسؤولًا وموثوقاً به لدى عملائها. ونتيجة لذلك، تساعد في بناء ثقافة مؤسسية يضع فيها كل موظف مسألة المعالجة الجديرة بالثقة للبيانات في المقام الأول».

وتضع كاسبرسكي باستمرار دورات جديدة وتحدّث محتوى الدورات القائمة وفقاً لأحدث المستجدات في مشهد التهديدات الرقمية، وتلبية لاحتياجات عملائها. وبناء على التطورات الراهنة المتعلقة بالعمل عن بُعد جرّاء جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوسّع 75% من الشركات في سياسات العمل من المنزل، تعاونت كاسبرسكي مع شركة «إريا 9 لايسيوم» لإصدار وحدة تدريب مجانية.



استهداف المؤسسات الصحية بحملات احتيالية باسم «كورونا»



رصدت «بالو ألتو نتوركس» أعداداً كبيرة من حملات التصيّد الاحتيالية التي تستغل قضية تفشي فيروس كورونا لنشر رسائل، أو ملفات التصيد الإلكتروني.

كما رصدت هجمات لطلب الفدية الخبيثة تعرف باسم (EDA2)، استهدفت مؤسسات للرعاية الصحية تابعة للحكومة الكندية، وجامعة أبحاث طبية كندية أيضاً. إضافة إلى هجمات لسرقة المعلومات تعرف باسم (AgentTesla) استهدفت هيئة أبحاث تابعة للدفاع الأمريكي، ووكالة حكومية تركية تدير أعمالاً عامة، إضافة إلى العديد من شركات التكنولوجيا والاتصالات الكبرى التي تقع مقراتها الرئيسية في كندا، وألمانيا، وإنجلترا، فضلاً عن مؤسسة صحية، ومرافق أبحاث طبية موجودة في اليابان، وكندا، لكن لم تنجح أي من هذه البرمجيات الخبيثة في الوصول إلى أهدافها المقصودة.

وقد رصدت «بالو ألتو نتوركس» في الفترة ما بين 24 و 26 مارس من عام 2020 العديد من رسائل البريد الإلكترونية الاحتيالية المرسلة من العنوان المزيف ([email protected][.]int)، وتم توجيه هذه الرسائل إلى العديد من الأفراد المرتبطين بأنشطة الاستجابة لانتشار فيروس كورونا التي تنفذها إحدى منظمات الصحة الحكومية الكندية، إضافة إلى ارتباطهم بالأبحاث التي يتم إجراؤها من قبل الجامعة الكندية.