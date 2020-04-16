«العربية» تسيّرر حلات خاصة إلى 9 وجهات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” أعلنت «العربية للطيران» عن إطلاق مجموعة رحلات خاصة جديدة للمسافرين الراغبين بالعودة إلى أوطانهم ورحلات الشحن الجوي إلى عدد من الوجهات انطلاقاً من مطار الشارقة الدولي.

وستسيّر الشركة مزيجاً من رحلات الذهاب فقط الخاصة ورحلات الشحن الجوي خلال شهر إبريل إلى أفغانستان وإيران وسلطنة عمان والكويت والبحرين والسودان ومصر والهند ونيبال.

وتلتزم «العربية للطيران» بالاستجابة لطلبات تسيير رحلات ذهاب للمسافرين الراغبين بالعودة إلى أوطانهم ورحلات الشحن الجوي، وتواصل التعاون عن كثب مع السلطات المعنية في دولة الإمارات لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الصدد.

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