«دو» تتعاون مع «سيسكو» لدعم عمل المؤسسات عن بُعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توقيعها شراكة مميزة مع سيسكو، تستهدف تمكين عملاء الشركة من المؤسسات من استخدام برنامج «سيسكو ويبكس» لتسهيل عملية التواصل بين الموظفين وفرق العمل خلال فترة العمل عن بُعد. وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود التي تبذلها دو والتزامها بتقديم كافة أشكال الدعم للمؤسسات العاملة في دولة الإمارات وتلبية احتياجات عملائها من المؤسسات بما يضمن استمرار عملياتهم دون أي انقطاع أو تأثير خلال فترة العمل عن بُعد من المنزل.

وبموجب هذه الشراكة، ستكون دو مزود الخدمة المحلي الوحيد في دولة الإمارات الذي يقدم لعملائه من المؤسسات حلول سيسكو لخدمات التعاون الشبكي المستضافة - Cisco Hosted Collaboration Solution، إلى جانب برنامج «سيسكو ويبكس» مما يتيح للمستخدمين الاستفادة من تجربة عمل أكثر كفاءة وفعالية وراحة من المنزل. إضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى مجموعة شاملة من أدوات الاتصال المتكاملة التي تمكن الشركات من البقاء على اتصال مع فرق العمل الخاصة بها من أجهزة متعددة في أي مكان.

وقال هاني فهمي علي، النائب التنفيذي للرئيس- قطاع المؤسسات في دو: يعكس تعاوننا الجديد مع سيسكو لإطلاق عرض برنامج «سيسكو ويبكس» الجهود المستمرة التي نبذلها لدعم جهود الحكومة وأجندتها نحو العمل والتعلم عن بُعد خلال هذه الفترة، إضافة إلى ذلك، تأتي هذه الخطوة استكمالاً للمبادرات والعروض التي أطلقناها خلال الأسابيع الماضية والتي تحمل جميعها هدفاً وحيداً وهو تمكين سكان الإمارات ومجتمعات الأعمال على امتداد الدولة من التواصل بشكل سلس سواءً في حياتهم الشخصية أو العملية.

وبدوره قال علي عامر، المدير التنفيذي لمبيعات مزودي الخدمات في الشرق الأوسط وإفريقيا في سيسكو: ملتزمون بدعم شركة دو في مساعيها الرامية إلى توفير جميع الوسائل والأدوات وحلول الاتصال التي من شأنها توفير مستويات أعلى من الراحة والمرونة لتعزيز قدرة عملائها على ممارسة أعمالهم واستمراريتها دون انقطاع.