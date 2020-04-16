الاقتصاد

مخاوف الركود تكبح خسائــر الذهـب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار الذهب، أمس الأربعاء؛ إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات في الجلسة السابقة، لكن المخاوف بشان ركود اقتصادي عالمي كبير بسبب جائحة فيروس كبحت المكاسب.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1715.02 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.1% إلى 1748.60 دولار.
وقال جيفري هالي محلل أول للسوق لدى أواندا: «الذهب يعزز المكاسب عند قمة نطاقه، لكن هناك الكثير من الضبابية في العالم والكثير من المعلومات المتضاربة والتي تدعم أيضاً الذهب».
وقال هالي إن هناك بعض عمليات جني الأرباح في الذهب، وأضاف: «الأسهم والذهب قفزا إلى تلك المستويات بفعل التحفيز الإضافي البالغ حجمه تريليوني دولار الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي».(رويترز)

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