شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز نصائح التواصل المثلى للاستجابة للجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

شاين دولان

داريوس ألكسندر *



تواجه هيئات القطاع العام تحديات هائلة ناتجة عن تفشي فيروس كوفيد-19 التي بدورها تلقي الضوء على الحاجة الملحة لوضع واتباع خطط التواصل الفعالة، والمستدامة.

وتعمل الحكومات والهيئات العامة في جميع أنحاء العالم على قدم وساق، لاتخاذ تدابير مباشرة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتخفيف من الآثار المترتبة عليه. وقد اتخذت الجهات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة إجراءات سريعة وتدابير حاسمة بهذا الشأن، بدءاً من إصدار قرارات حظر السفر، والتعميمات الرسمية، وحتى تقديم حزم تحفيزية، ومساعدات لأصحاب الشركات ومؤسسات الأعمال والمقيمين على، حدّ سواء.

وعلى الرغم من أهمية السياسات المطبّقة في هذا الجانب، فإن إطار العمل المعتمد لتطبيق تلك السياسات يشكل العامل المحوري للنجاح في تنفيذها. وتقع المسؤولية على عاتق الجهات العامة ومؤسسات الأعمال والمجتمعات لتبقى الأمور فيها تحت السيطرة، واتخاذ التدابير اللازمة داخلها، والتواصل مع الجمهور بصوت موحّد عبر اتصالات واضحة.

ومن هذا المنطلق، ثمّة درس مهم علينا الاستفادة منه هنا بشأن الإدارة الصحيحة، واستراتيجية الاتصالات المناسبة التي ينبغي استخدامها عند مواجهة أي جائحة عالمية كالتي نشهدها حالياً. والمحاور الأربعة التالية يمكن أن توفّر أساساً متيناً للتعامل مع مثل هذه الأزمة:

* التنسيق: يؤدي تعيين منسق عمليات الاتصال دوراً حيوياً في التواصل مع الجمهور العام، ويضطلع بهذه المهمة غالباً عبر مجموعة متنوعة من المنصات الإعلامية المختلفة. ويتمثل دور منسق عمليات الاتصال في توفير المعلومات اللازمة للعامة من أجل حماية أنفسهم، فضلاً عن تقديم المشورة على نطاق أوسع بشأن الإجراءات الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع شرح كيفية الوصول إلى الخدمات المهمة عند الحاجة لها، خصوصاً للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

ويعمل منسق الاتصالات على ضمان اتساق جميع الرسائل الموجهة إلى الجمهور العام بصورة مستمرة، ويحرص على تقديمها بصورة فعّالة، وقيادة فريق الاتصالات الأساسي، ويتأكد في الوقت نفسه من تنسيق جميع الاتصالات الخارجية، والداخلية، والتوافق بشأنها. ولكي ينجح في هذه المهمّة، يجب أن يكون للقائم بهذا الدور حضور كبير في كلّ خطوة من خطوات الاستجابة للجائحة، بما في ذلك التعامل مع جهات الخدمة العامة، والهيئات الصحية، والحكومية، ومسؤولي المجتمع.

* تفعيل دور المتحدثين الرسميين: من الضروري تعيين متحدثين رسميين متمرسين لتوصيل أهم رسائل الاستجابة للجائحة إلى الجمهور، ووسائل الإعلام، وغالباً ما يستجيب الجمهور بشكل أفضل لشخص معروف، ومألوف، يمثل احتياجات مجتمعه، ويفهمها، ويصبح بدوره الوجه الإنساني لاستجابة الجهة العامة على المستويات الوطنية، والإقليمية، والمحلية، كافة. علاوة على ذلك، فإن تقديم رسالة إدارية شاملة عبر صوت واحد يسمح لهيئات الخدمة العامة بتزويد الجمهور العام بمصدر واضح وموثوق به للحقيقة يمكنهم الرجوع إليه، أو الاتصال به، في ظل تعاملهم مع الوضع الراهن. إذ من المهم أن نُرسي مبدأ الشفافية في الأوقات التي تسودها تغييرات، وصعوبات جمّة، من أجل ترسيخ ركائز الثقة، والاستمرارية، والأهم من ذلك كلّه، تعزيز عنصر الطمأنينة.

* المتطلبات والفهم: بعد توفير البنية الأساسية لتنسيق الاتصالات وتعيين المتحدثين الرسميين، تُتخذ الخطوات التالية لتحديد متطلبات الاتصالات الدقيقة من أجل وضع استراتيجية فعالة لنشر المعلومات العامة.

وتتضمن هذه المتطلّبات الآتي:

- تحديد الجماهير المستهدفة الرئيسية: مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمؤسسات التعليمية، وأصحاب مؤسسات الأعمال، والأعمال الحرة وغيرهم الكثير.

- تخصيص الرسائل: من المهم صياغة رسائل محددة حسب طبيعة كل جمهور ومكامن قلقه، ووضع أهداف واضحة لعمليات التواصل معهم.

- تنقيح الخطاب: من الضروري في المقام الأول أن نقدم بيانات ورسائل قوية وموجزة وواضحة بنحو منتظم حول كيفية التعامل مع الوباء. ومع ذلك يجب أن ندرك ونراعي الاختلافات الدقيقة بين مختلف أنواع الجماهير، وأن نعدّل أسلوب الخطاب والرسالة الموجهة بناء عليه.

وإلى جانب النقاط المذكورة، يلزم على الهيئات العامة إعداد مجموعة أدوات الاتصالات المناسبة، والتي ستشمل الآتي: البيانات الصحفية، ومواد الإحاطة الصحفية، والمذكرات الاستشارية الإعلامية، وملخّصات البيانات، والتقارير الرسمية، والاستبيانات والدراسات الاستقصائية، والإحصاءات الرئيسية، والمواد المرئية مثل البيانات التصويرية (infographics).

* التفاعل: يمكن توظيف هذا المحور على أفضل وجه من خلال وضع خطة اتصالات دقيقة ومركّزة تستخدم جميع الموارد المتاحة من أجل تمكين المسؤولين العموميين من الاستجابة بطريقة منهجية واستراتيجية من خلال تزويد الجماهير برسالة واضحة، وموجزة وذات مصداقية.

وعادة ما يستند نجاح خطة الاتصالات إلى المبادئ الآتية:

- التنسيق: توفير معلومات متّسقة قائمة على الأدلة والبراهين في الوقت المناسب للجمهور ووسائل الإعلام والجهات المعنية الرئيسية.

- الدقّة: التعامل بصورة فورية مع الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، وتوضيح الحقائق المؤكدة بدلاً منها.

- الاستجابة: التعامل الفوري مع طلبات المعلومات من الجمهور والموظفين ووسائل الإعلام والجهات المعنية.

- طمأنة الجمهور: تهدئة المخاوف العامة والتخفيف من حدّتها حيثما أمكن من خلال تقديم معلومات محدثة واضحة، وصحيحة.

- اتخاذ الإجراءات المناسبة: اطلاع الجمهور العام بوتيرة دورية على الإجراءات المباشرة التي يمكن لكلّ فرد اتخاذها للحدّ من خطر انتقال الفيروس.

ويعد وضع الخطّة المناسبة بنفس أهمية اتباع نهج مُحكم، وملائم لتنفيذ هذه الخطّة. وفي ما يلي بعض التوصيات الإضافية لضمان تحقيق أقصى فعالية في هذا الجانب.

كذلك، يجب أن ترسل التصريحات العامة بصفة دورية وبشفافية، وأن تمثل مصدراً موثوقاً «يُرجَع إليه» للحصول على أحدث المعلومات المتاحة. ففي ظل وجود وباء، وبيئة سريعة التغير، يحتاج الجمهور العام إلى تلقّي إرشادات واضحة، ومنتظمة، وحقائق موثوقة، فضلاً عن التوصية بالإجراءات التي ينبغي عليهم اتباعها في هذه الظروف. علماً بأن الرسائل المتضاربة ستولّد مخاوف متعلّقة بمصداقية الخبراء ومن شأنها أن تُثير الذعر والقلق لدى الجمهور العام.

ومن المهم أيضاً أن تضع فرق الاتصالات داخل هيئات الخدمات العامة بروتوكولات معتمدة لتزويد الجمهور ووسائل الإعلام ببيانات إخبارية موجهة، ومخصصة لكل جمهور بعينه، ويمكن أن يبدأ ذلك من مبادرات التعليم العام التي تقودها الحكومة، أو بعض الاتصالات المختارة الموجهة إلى المجتمعات الأكثر عُرضة للخطر، وحتى البيانات الإذاعية الحكومية والإحاطات الإعلامية على المستوى الوطني.

ومن الضروري المواظبة على مراقبة جميع الاتصالات للتأكّد من أن لها صدى لدى الجمهور، وتُعنى بحل مخاوفهم، إلى جانب تحليل مخرجات وسائل الإعلام والأخبار لضمان استمرار مواكبة جميع الاتصالات الاستباقية للمستجدات، ووضعها في السياق المناسب وتناولها للمسائل الأكثر إلحاحاً بوتيرة يومية.

فهذا سيضمن توجيه عمليات التواصل المستقبلية بصورة فعّالة مستمرّة قدر الإمكان. ويجدر التنويه في الختام إلى أهمية مراجعة جميع وسائل الاتصالات الأساسية لضمان توفير مستويات الدعم المُثلى للتعامل مع دورة الحياة المتوقّعة للجائحة الحالية.

من شأن كل ما تقدّم أن يساعد في توفير الهيكل والنظام اللازمين للتعامل مع أي وباء والاستجابة له بصورة متكاملة. كما أن التواصل مع الجمهور العام بنبرة تمنحه شعوراً بالنظام والسيطرة وطمأنته ليس فقط باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الوضع الراهن، بل أيضاً التصدي له بتطبيق أفضل الأساليب، وأنجعها، يُمكّن الهيئات العامة من تحقيق وحدة واسعة بين الجماهير في وقت نكون فيه بأمسّ الحاجة لهذه الوحدة.

* إف.تي.آي للاستشارات