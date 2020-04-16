شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق حزمة مساعدات إضافية للقطاع الخاص بـ 50 ملياراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المالية السعودي إن الملك سلمان وافق على حزمة إضافية من التدابير الهادفة لمساعدة القطاع الخاص على تجاوز الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وقال الوزير محمد الجدعان أمس الأربعاء إن الحزمة تشمل تخصيص 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتوفير سيولة لعدد من القطاعات وتغطية رواتب العاملين في أنشطة نقل الركاب.

وأضاف أنه تقرر تجنيب 47 مليار ريال إضافية لقطاع الصحة، تُصرف حسب الحاجة، من أجل رفع جاهزيته. (رويترز)

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