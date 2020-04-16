شكرا لقرائتكم خبر عن بناء تراث مستدام للشــركـــات العــائليــة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

نادر حفر *

تعد الشركات العائلية أحد محركات النمو الرئيسية ما بعد حقبة الثورة الصناعية، لا سيما أن هذا القطاع يعمل على تطوير المواهب الريادية عبر الأجيال؛ كما يدفع هذا القطاع الشركات على تبني التزام استراتيجي على المدى الطويل.

ووفقاً للتقرير الصادر عن كي بي إم جي، فإن الشركات العائلية تمثل حوالي 60% إلى 80% من مجموع الشركات العالمية. كما تشكل أكثر من 40% من الترتيب السنوي لأكبر 500 شركة في جميع أنحاء العالم حسب مجلة فورتشن جلوبال 500. هذا وتساهم الشركات العائلية في أكثر من 70% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في العالم. وعلى صعيد الشرق الأوسط تلعب الشركات العائلية دوراً كبيراً في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتوظف عدداً كبيراً من القوة العاملة.

وفي هذا المنطقة على وجه الخصوص، يشهد قطاع الشركات العائلية نمواً مزدهراً.

وتحرص الحكومات في الشرق الأوسط على دعم الشركات العائلية بشكل متزايد؛ إذ يشكل هذا القطاع جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، تشجع السعودية المزيد من الشركات العائلية على الإدراج في البورصة، وخففت متطلبات الاكتتاب العام الأوّلي لإدراج 30% على الأقل من الشركة.

وتدرك حكومة الإمارات كذلك، أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يديرها ويملكها العائلات؛ هذا ويمثل القطاع أكثر من 94% من مجموع الشركات العاملة في الدولة. ومحلياً، في دبي، يشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 95% من جميع الشركات.

وقد تواجه الشركات العائلية، في العالم، تحديات جديدة تجعل الطرق التقليدية في تخطيط التعاقب لقيادة دفة الشركات أقل أهمية، وذلك نظراً للتغيرات الديمغرافية والاجتماعية والعمرية.

في هذا الصدد، تؤثر التغييرات الجيلية في الطريقة التي يدير بها قادة الشركات العائلية شركاتهم، حيث يمتلك كل جيل نهجه الخاص ورؤيته الخاصة في إعادة تعريف وتحديد الوضع الراهن للعائلات وأعمالهم. ويساعد تحديد الجيل الذي ينتمي إليه قادة الشركات العائلية في العالم، في الوقت الحالي، على فهم كيفية تأثير هذه التغييرات على أداء الشركات العائلية في العصر الحديث بشكل أفضل.

ووفقاً لآخر دراسة مسحية حول الشركات العائلية التي أصدرتها «Babson STEP» و«كي بي إم جي»؛ فإن 15٪ من الشركات العائلية، في أمريكا الشمالية، تُدار عن طريق رؤساء تنفيذيين من الجيل القديم (أولئك الذين ولدوا من 1925 إلى 1945)؛ ويمثل هذا الرقم أكثر من ضعف المتوسط ​​العالمي. وعلى صعيد الشرق الأوسط وإفريقيا، فإن قادة الشركات العائلية ينتمون إلى جيل الألفية، مسجلةً أعلى نسبة (27%).

ومن المرجح أن يظهر بعض الاختلافات في مستوى الأداء بين الرؤساء التنفيذيين وأساليب قيادتهم؛ حيث أظهرت الدرسة المذكورة سلفاً أن الشركات العائلية التي يقودها كبار المديرين التنفيذيين الذين ينتمون إلى الجيل X

والألفية تظهر درجات أعلى في مستوى الأداء مقارنة بتلك التي يقودها الأجيال القديمة، وكلاهما يعاني انخفاضاً في الأداء؛ الأمر الذي يوضح أن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط ربما تكون في حالة أفضل عن نظيراتها العالمية.

وإن عدم وجود خطة رسمية لتعاقب قيادة دفة الشركات لا تزال تؤثر في العديد من الشركات العائلية. ومع ذلك، تشير دراستنا إلى أن ما يقرب من نصف قادة الشركات العائلية العالمية واثقون من أن شركاتهم سوف تبقى داخل العائلة في المستقبل؛ بينما ترتفع هذه النسبة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا بواقع 55%، وتنخفض في أمريكا الشمالية 33%. وتنخفض هذه المؤشرات تدريجياً مع الجيل الجديد، مما يشير إلى أن ارتباطهم العاطفي بالشركة العائلية قد يتضاءل.

وبما أن الشركات العائلية تتطلع إلى عام 2020 وما بعده؛ فإن التنويع الاقتصادي سوف يتصدر أجندة الأولويات. وعادة ما تنتهج الشركات العائلية في الشرق الأوسط سياسات التنويع بدرجة كبيرة مقارنة بالمنظمات المماثلة في دول أخرى من العالم، لا سيما مع وجود الغالبية العظمى من الشركات في العديد من البلدان، حيث يعمل معظمها يعمل في العديد من الصناعات المتميزة.

هذا وقد يعتمد مستقبل الشركات العائلية على مدى قدرتها على الابتكار والتكيف مع بيئة أعمال سريعة التغير. وإن تعزيز ثقافة الابتكار والتكيف السريع في العمليات وصنع القرار سوف يتصدر الأولويات. ويسعى العديد من الشركات إلى ترسيخ الابتكار ليكون جزءاً من ثقافة مؤسستهم؛ ويعتقد بعض من الرؤساء التنقيذيين أن التكيف السريع أحد المكونات الأساسية لإدارة الأعمال الناجحة في عصرنا هذا.

وعن المخاوف التي تؤرق قادة الشركات العائلية؛ فإن توافر المواهب يحتل المرتبة الأولى (16٪) تليها الضرائب (15٪) ثم التنظيم (14٪) التحول الرقمي (12٪) التقنيات والتكنولوجيا الناشئة (11٪) وشواغل سلسلة التوريد (10٪).

ومن أجل البقاء في الصدارة، تتطلب الشركات العائلية إلى التكيف والابتكار، ومعالجة كل من المسائل الخاصة بتعاقب قيادة دفة الشركات والحوكمة وتطوير القيادة فضلاً عن تسخير التقنيات الجديدة لتعزيز التنويع وخطط التوسع في المستقبل.

* رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

«كي بي إم جي لوار جلف»