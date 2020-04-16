انخفاض تاريخي لمبيعات التجزئة الأمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال الشهر الماضي، مع توقف النشاط وتراجع الطلب الاستهلاكي.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، أمس الأربعاء، أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة شهدت هبوطاً بنسبة 8.7% في شهر مارس/آذار الماضي، مقابل انخفاض 0.4% خلال فبراير/شباط السابق له بعد التعديل.

وتعد الأرقام المسجلة خلال الشهر الماضي من مبيعات التجزئة هي الأدنى منذ بدء سجلات المسح في عام 1992.

وعلى أساس سنوي، فإن مبيعات التجزئة الأمريكية تراجعت بنسبة 6.2% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2019.

وعلى مدار الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت مبيعات التجزئة بنحو 1.1% مقارنة مع الأشهر الثلاثة المماثلة من العام الماضي.