شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد والمناخ في صلب جدل الاحترار العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. محمد الصياد



حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون حوالي 70% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أو غازات الدفيئة الستة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) في عام 2018، بلغ 37.1 مليار طن، بارتفاع 2% عن 2017.

وقد ورد ذلك في التقييم السنوي لمؤسسة «مشروع الكربون العالمي» الذي نشره أواخر 2019، علماء يستخدمون بيانات مناخية وصناعية من جميع أنحاء العالم لتطوير الصورة الأكثر شمولاً عن مصادر الأرض لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومصارف انسكاباتها.

مقابل هذه الصورة، يرد بعض المشككين في نظرية مسؤولية النشاط البشري عن تركيز الانبعاثات، بالقول إن الأنشطة البشرية في مجملها تتحمل فقط مسؤولية 8 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً؛ أي أن الإنسان يتحمل 1% فقط من إجمالي انبعاثات الكربون على الأرض، مقابل 330 مليار طن تنفثها المحيطات، و300 مليار طن من حرائق الغابات.

مثل هذه المحاججات تطرحها عادة مراكز القوى المحسوبة على الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة مؤخراً بعض أوساط مؤسسة الحكم في روسيا أي أكبر منتجي للنفط في العالم. وهي محاججات تفتقد إلى الدقة؛ ذلك أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الطبيعية في الغلاف الجوي قبل الثورة الصناعية، بقيت مستقرة لآلاف السنين. ما حدث هو الدخول الاقتحامي القوي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن أنشطة عصر الصناعة والتي أخلّت بالدورة الطبيعية المتوازنة لعمليات انبعاث واستيعاب الكربون.

فالأنشطة البشرية، المتصل معظمها بعمليات حرق الفحم والنفط وغيرهما من أنواع الوقود الأحفوري، وكذلك عمليات إنتاج الأسمنت، وإزالة الغابات، والتبدلات الأخرى التي غيرت الوجه العام للطبيعة بفعل النشاط البشري، أفضت إلى 40 مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون عام 2015.

المعضلة إذن، كما يذهب خبراء المناخ، تكمن في هذا الفائض من الانبعاثات الذي طرأ على دورة التوازن الطبيعية للانبعاثات.

فمع أن 40 مليار طن من انبعاثات الأنشطة البشرية، يعتبر ضئيلاً قياساً ب750 جيجا طن تتحرك ضمن دورة الكربون سنوياً، إلا أن هذه الزيادة وضعت الأرض والمحيطات في وضع جعلهما غير قادرين على استيعابها بالكامل، وإنما 40% منها فقط، فيما يظل الباقي عالقاً في الجو، والنتيجة أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، قد بلغت أعلى مستوياتها، وهو ما لم يحدث منذ ما يقرب من 15 إلى 20 مليون سنة.

أما التقرير الخاص الذي أصدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في 25 سبتمبر، تزامناً مع قمة المناخ التي عقدت على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فقد أكد أن الكتل الجليدية والصفائح في المناطق القطبية والجبلية، آخذة في فقدان تماسكها، ما أدى إلى ارتفاع مستوى منسوب البحار والمحيطات، توازياً مع اتساع نطاق احترارها.

وفي حين ارتفع مستوى سطح البحر على مستوى العالم بحوالي 15 سنتيمتراً خلال القرن العشرين، فإنه يرتفع في الوقت الحالي بأكثر من ضعف السرعة (3.6 ملم في السنة). ويمكن أن يصل إلى حوالي 30 60 سنتيمتراً بحلول عام 2100، حتى لو تم تقليل الانبعاثات بشكل حاد، وحصر مستوى الاحترار دون درجتين (التقرير، بالمناسبة، يشير إلى أن الاحترار العالمي قد بلغ الآن درجة مئوية واحدة فوق مستوى ما قبل الصناعة، حوالي 1850)؛ أي أنه لا يفصلنا عن الخط الأحمر الذي حذرت منه المادة الثانية من اتفاق باريس، سوى درجة مئوية واحدة، أو حتى نصف درجة).

وبحسب التقرير، فإن ارتفاع منسوب مياه البحر يمكن أن يصل إلى حوالي 60 110 سنتيمترات، إذا استمرت انبعاثات غازات الدفيئة بنفس الزخم.