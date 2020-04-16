شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تتراجع 1% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الليرة التركية أكثر من 1% أمس لتسجل أدنى مستوياتها منذ ذروة أزمة العملة في 2018، مع تأثر الميزانية العامة بشدة من جراء تداعيات فيروس كورونا، في حين أظهرت بيانات تلاشي صفقات الشركات الشهر الماضي.
والليرة بصدد التراجع لليوم الرابع على التوالي وسجلت 6.9 مقابل الدولار، من 6.8200 الثلاثاء، وذلك أضعف سعر للعملة منذ أغسطس 2018.
وقفز عجز ميزانية الحكومة المركزية إلى 43.7 مليار ليرة في مارس، من 7.36 مليار ليرة في فبراير.
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