متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **يجتمع مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي 19 إبريل/نيسان الجاري؛ لمناقشة البيانات المالية للربع الأول من عام 2020.

**أعلن بنك «الإمارات دبي الوطني» أن مجلس إدارته سيناقش البيانات المالية الموحدة للربع الأول من عام 2020؛ وذلك خلال اجتماعه الذي سينعقد يوم 19 إبريل الجاري.

**وافقت الجمعية العمومية لشركة «رأس الخيمة للدواجن والعلق» على توزيع أرباح نقدية 5% من رأس المال عن عام 2019.

**صادقت الجمعية العمومية لشركة «المستثمر الوطني» و«الاتحاد للتأمين» على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي.

**تعقد شركة «أسمنت رأس الخيمة» اجتماع الجمعية العمومية في 19 إبريل الجاري إلكترونياً؛ للنظر في عدم توزيع أرباح سواء نقدية أو أسهم منحة.

**تبحث «صناعات أسمنت الفجيرة» في 18 إبريل عدم توزيع أرباح سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة.

**أكدت شركة «الخليج للملاحة» أنها محصنة بشكل جيد ضد تقلبات السوق الأخيرة، حيث تمتلك 6 ناقلات بتروكيماوية من أصل 7 تعمل وفقاً لعقود ثابتة طويلة الأجل وتتراوح الفترات المتبقية لتلك العقود من عام واحد إلى 4 أعوام.