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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **يجتمع مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي 19 إبريل/نيسان الجاري؛ لمناقشة البيانات المالية للربع الأول من عام 2020.
**أعلن بنك «الإمارات دبي الوطني» أن مجلس إدارته سيناقش البيانات المالية الموحدة للربع الأول من عام 2020؛ وذلك خلال اجتماعه الذي سينعقد يوم 19 إبريل الجاري.
**وافقت الجمعية العمومية لشركة «رأس الخيمة للدواجن والعلق» على توزيع أرباح نقدية 5% من رأس المال عن عام 2019.
**صادقت الجمعية العمومية لشركة «المستثمر الوطني» و«الاتحاد للتأمين» على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي.
**تعقد شركة «أسمنت رأس الخيمة» اجتماع الجمعية العمومية في 19 إبريل الجاري إلكترونياً؛ للنظر في عدم توزيع أرباح سواء نقدية أو أسهم منحة.
**تبحث «صناعات أسمنت الفجيرة» في 18 إبريل عدم توزيع أرباح سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة.
**أكدت شركة «الخليج للملاحة» أنها محصنة بشكل جيد ضد تقلبات السوق الأخيرة، حيث تمتلك 6 ناقلات بتروكيماوية من أصل 7 تعمل وفقاً لعقود ثابتة طويلة الأجل وتتراوح الفترات المتبقية لتلك العقود من عام واحد إلى 4 أعوام.
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