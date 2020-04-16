ركود ألمانيا يستمر حتى منتصف العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد الاقتصاد الألماني الذي تأثر كثيراً بعواقب تفشي وباء كوفيد-19، ركوداً منذ مارس/‏آذار على أن يبقى على هذه الحال «حتى منتصف العام» كما أعلنت أمس الأربعاء وزارة الاقتصاد.وقالت الوزارة في بيان إن «تراجع الطلب العالمي وتوقف شبكات التوزيع والتغيرات في سلوك المستهلكين وشكوك المستثمرين لها عواقب كبرى على الاقتصاد الألماني»، الأول في أوروبا.وقدمت نحو 725 ألف شركة في كل أنحاء البلاد طلبات بطالة جزئية، في تزايد على رقم 650 ألف شركة المسجل في 6 إبريل/‏نيسان بحسب ما قال المصدر نفسه.وتتوقع وزارة الاقتصاد أيضاً تفاقم الركود في إبريل/‏نيسان، وعلى الرغم من أن إجراءات العزل تخفف فإن الوضع لن يتحسن إلا تدريجياً.

وفي توقعاته لفصل الربيع التي أعلنت أمس الأول الثلاثاء، رسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة لوضع الاقتصاد العالمي عموماً والاقتصاد الألماني بشكل خاص متوقعاً أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي فيه بنحو 7 % هذه السنة.

وبحسب التوقعات المشتركة لأبرز مؤسستين اقتصاديتين ألمانيتين، فإن الاقتصاد الألماني سيتراجع بنسبة 9.8% كمعدل سنوي، في الفصل الثاني هذه السنة، وهو أمر لم يحصل أبداً في التاريخ الحديث.

وكانت الحكومة الأمانية، أعلنت أنها تتوقع مليوني طلب بطالة جزئية، فيما اكتفت وكالة الوظائف بالحديث حتى الآن عن «عدد كبير أعلى» من ذلك الذي سجل في أزمة 2009.

وكل المتاجر غير الأساسية والمطاعم والحانات مغلقة في البلاد حتى 19 إبريل/‏نيسان، كما تم إلغاء عدد كبير من المناسبات لإبطاء انتشار كوفيد-19.

من جهة أخرى، قال مشاركون عدة في محادثات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات إن ألمانيا تدرس تخفيف القيود المفروضة على المتاجر منذ الشهر الماضي، اعتباراً من 20 إبريل/‏نيسان، لكنها ستمدد القيود على الحركة حتى الثالث من مايو/‏أيار.

وعقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مؤتمراً عبر شبكة تلفزيونية مغلقة مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية بشأن ما إذا كان يتعين تخفيف بعض القيود وكيفية القيام بذلك نظراً لتحسن وضع التفشي.

ومن بين القضايا المطروحة للبحث متى ستفتح المدارس وخيار جعل الناس يرتدون الكمامات في الأماكن العامة وفوائد تطبيق على الهاتف لرصد حالات الإصابة الجديدة، وتشعر الشركات والساسة بالقلق من الآثار الاقتصادية للعزل لفترة طويلة.