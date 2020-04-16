«أرامكو» تعرض الخام بشروط ميسرة على مصافٍ متضررة

قالت مصادر بقطاع التكرير إن أرامكو السعودية عرضت على مصاف في آسيا وأوروبا خيار تأجيل مدفوعات مقابل تسليمات شحنات خام لمدة تصل إلى 90 يوماً في الوقت الذي تعاني فيه المصافي مع انكماش الطلب.

وقال المصادر إن شروط الائتمان، التي تعرضها شركة النفط الوطنية السعودية عبر بنوك سعودية لم تسمها، تُعتبر أيضاً ضمن جهود المملكة لزيادة حصتها في السوق.

وقال مصدر من مصفاة في آسيا إن أرامكو «تطلب منا تعديل الاتفاق الحالي ليتضمن كمبيالة تسمح لنا بصفة أساسية بفرصة السداد عن طريق بنك خلال 90 يوماً».

والشروط الجديدة، المعروضة على ما لا يقل عن أربع شركات تكرير في آسيا وأوروبا، يمكن أن تخفف من العبء المالي على المدى القصير بالنسبة لشركات التكرير.

(رويترز)