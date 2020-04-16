شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر تراجع للصناعات التحويلية الأمريكية في 74 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع إنتاج الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة في 74 عاماً، مع توقف النشاط وتعطل سلاسل التوريد؛ جرّاء تفشي فيروس «كوفيد-19».
ووفقاً للبيانات، فإن مؤشر الصناعات التحويلية تراجع بنسبة 6.3% في الشهر الماضي، مسجلاً أكبر وتيرة هبوط منذ عام 1946.
كما انخفض مؤشر المرافق بنحو 3.9% في الشهر الماضي، وتراجع قطاع التعدين بنسبة 2% خلال نفس الفترة.
وجاء الهبوط الحاد في النشاط التصنيعي الأمريكي مع إغلاق العديد من المصانع أبوابها ووقف النشاط؛ لمنع انتشار الفيروس، كما تأثرت صناعة السيارات وقطع الغيار بأزمة انقطاع سلاسل التوريد.
أما على أساس سنوي، انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 5.5% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من عام 2019.
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