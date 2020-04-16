اقتصاد كندا يشهد أسوأ انكماش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انكمش اقتصاد كندا بأكبر وتيرة في تاريخه خلال الشهر الماضي، مع تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وقالت هيئة الإحصاءات الكندية، أمس، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض 9% تقريباً في القراءة الأولية خلال مارس/‏آذار الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له، وتعتبر هذه القراءة الشهرية هي الأسوأ منذ بداية جمع البيانات عام 1961. ويؤدي هذا التقدير للناتج المحلي الإجمالي إلى انخفاض تقريبي قدره 2.6% للربع الأول من عام 2020، بحسب البيانات.