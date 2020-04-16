«كورونا» يحجر على 55% من إيرادات قطاع الطيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» تحليلاته الجديدة التي أظهرت أن أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) قد تكبد شركات الطيران خسائر في الإيرادات تصل إلى 314 مليار دولار في العام 2020، أو بمعدل 55% انخفاضاً بالمقارنة مع العام 2019.وفي 24 مارس، توقع الاتحاد أن تنخفض إيرادات شركات الطيران حوالي 252 مليار دولار جراء التشديدات الكبيرة على السفر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أو ما يعادل 44% أقل بالمقارنة مع العام 2019. وأن الأرقام الصادرة مؤخراً تعكس الآثار الكبيرة التي لحقت بالقطاع جراء الأزمة والتي جاءت نتيجة للمعايير التالية:* القيود المشددة على الرحلات المحلية التي ستمتد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة* بعض القيود المفروضة على الرحلات الدولية التي ستمتد لأكثر من ثلاثة أشهر* تأثر عالمي للقطاع من بينها منطقة إفريقيا وأمريكا اللاتينية (التي لم ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير بالمقارنة مع غيرها من المناطق والتي من المتوقع أن تسجل معدلات أقل في تحليلات شهر مارس)



عنصران



من المتوقع أن يسجل الطلب السنوي (المحلي والدولي) انخفاضاً بنسبة 48% بالمقارنة مع العام الماضي، وأن هنالك عنصرين يدفعان إلى ذلك:

التطورات الاقتصادية الشاملة: يشهد العالم في الوقت الراهن حالة من الركود الاقتصادي العالمي، إذ إن جائحة كورونا سيكون لها تأثيرات كبيرة خاصة في الربع

الثاني من العام حيث من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي العالمي بنسبة 6% علماً أنه انخفض بمعدل 2% فقط في ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما يؤثر معدل طلب المسافرين في الناتج المحلي الإجمالي مما يؤثر في انخفاض النشاط الاقتصادي في الربع الثاني الذي بدوره سيخفض طلب المسافرين نسبة 8% في الربع الثالث.



قيود السفر:



ستزيد قيود السفر المفروضة من آثار الركود الطلب على السفر، وأن الربع الثاني سيجل أكبر نسبة من هذا التأثير، ومع بداية شهر إبريل الجاري سجلت عدد الرحلات على المستوى العالم انخفاضاً بنسبة 80% بالمقارنة مع 2019، وذلك بسبب قيود السفر المفروضة من الحكومات للتصدي إلى تفشي الفيروس. ويمكن أن تشهد الرحلات المحلية عودة جزئية في بداية الربع الثالث عند رفع القيود بشكل أولي، إلا أن الرحلات العالمية ستكون معدلات عودتها أبطأ بسبب مواصلة الحكومات فرض هذه القيود.

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توقعات أسوأ



قال ألكساندر دو دونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «إن التوقعات على مستقبل القطاع تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، ولا نتوقع أن ينتعش القطاع سريعاً بعد الخروج من هذه الأزمة، ومن المتوقع أن تتعافى الرحلات المحلية بشكل أسرع بالمقارنة مع الدولية منها، كما تشير توقعاتنا إلى أن تلاشي الإيرادات من المسافرين ستسجل خسائر حوالي 314 مليار دولار».



المساعدات المالية



يتوجب على الحكومات إضافة قطاع النقل الجوي عند إطلاقها للحزم الاقتصادية، إذ تعد شركات الطيران محركاً أساسياً في سلاسل القيمة والتي تدعم حوالي 65.5 مليون وظيفة حول العالم، وأن كل وظيفة من 2.7 مليون في شركات الطيران تدعم 24 وظيفة في قطاعات أخرى. وأشار ألكساندر دو دونياك: «تعد المساعدات المالية لشركات الطيران في الوقت الراهن تدابير ضرورية يجب على الحكومات اتخاذها بسرعة، حيث إن دعم الشركات أمر ضروري لدعم سلاسل التوريد خلال فترة الأزمة، حيث ستنقذ كل وظيفة في القطاع حوالي 24 وظيفة أخرى، إلى جانب أن الدعم سيسهم في جاهزية الشركات لمواصلة العمل بعد انتهاء الأزمة ودعم الاقتصادات».