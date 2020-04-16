رجال أعمال لـ الخليج: «كورونا» أزمة.. وعلى البنوك تحمّل مسؤوليتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

عبر عدد من رجال الأعمال عن استغرابهم لما وصفوه بالتباطؤ في تحرّك العديد من البنوك تجاه قطاعات الأعمال، ورأوا أن تحركها لا يرتقي إلى مستوى الحدث، ولا حتى إلى مستوى حزمة التحفيز التي أعلن عنها المصرف المركزي وبسرعة بما يصل إلى 256 مليار درهم.

وقال تجار أنه على الرغم من أن الحكومة اتخذت وصفات وقرارات تحفيزية، فيما سارع المصرف المركزي إلى طرح خطة العمل الاقتصادي الشاملة، عبر ضخ أموال في البنوك وتقديم التيسير لها لناحية استخدام الاحتياطيات ومعايير رأس المال، إلا أن البنوك لم تترجم تلك المبادرات على أرض الواقع. ووصف رجال أعمال عاملون في قطاعات العقار والإنشاءات والضيافة آليات تفاعل بعض البنوك مع حزم «المركزي» ب «الخمولة» وحيث أن معظم البنوك إما غير مدرك لحجم المشكلة وتداعياتها السلبية أو أنه «مدرك» ويعتبرها فرصة لتعظيم الأرباح. حيث لفتوا إلى أن «كورونا الاقتصادية» من الضخامة لدرجة أنها ستنعكس على معظم قطاعات الأعمال. وطالب رجال الأعمال بتنفيذ بنود حزمة الدعم في أسرع وقت ممكن.

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وقال خلف الحبتور، رئيس «مجموعة الحبتور»: «فيما لم تتأخر حكومة الإمارات في الوقوف إلى جانب الشركات والأعمال من خلال العديد من الحزم التحفيزية الاقتصادية أهمها قرارات المركزي كتأجيل دفع المستحقات حتى نهاية العام وغيرها، نسمع عن بعض البنوك التي تخالف هذه التعليمات وترفض تنفيذها بحجة أنها اختيارية».

وطالب الحبتور على «تويتر» وزارة المالية والمركزي بإلزام البنوك بتنفيذ التعليمات دون تأخير، محذّراً من أنها ستتحمل مسؤولية إفلاس شركات وتعثر آلاف الموظفين من مواطنين ومقيمين.

من جانبه طالب حسين العباس لوتاه، رئيس «إتش. إل. جروب»، الجهات المعنية بإصدار قرار يلزم المصارف بتنفيذ حزم الدعم، ورسم خريطة طريق توضح معالم الخطوات المقبلة لإعادة تأهيل أنشطة الأعمال تحت إشراف حكومي، وألا يترك الأمر بيد البنوك، محذّراً من تسارع التطورات إلى مرحلة معقّدة يصعب التعامل معها قد تعرقل عودة سريعة لعجلة النشاط الاقتصادي.

وأوضح لوتاه، أنه من غير الواضح متى تنتهي مشكلة انتشار «كورونا» عالمياً، وأثر ذلك في اقتصاد الإمارات، وبالتالي فالكل في مركب واحد وعلينا النظر إلى الصالح العام وحماية الشركات والوظائف.

وعلى الصعيد نفسه، أكد عبدالعزيز الشعفار، نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة شركة «إيه إس جي سي»، أن جميع قطاعات الأعمال مطالبة بالتعاون والوقوف إلى جانب الحكومة الرشيدة في هذه الظروف، كما تقف الحكومة مع القطاع الخاص، و«علينا جميعا أن نبذل الغالي والنفيس لتجاوز هذا التحدي العالمي الذي يصعب تقدير كيف ومتى ينتهي».

وأشار الشعفار إلى أن على البنوك التحرك فعلياً على أرض الواقع لتنفيذ قرارات «المركزي» المتعلقة بخطة الدعم وتذليل الصعوبات على مختلف قطاعات الأعمال خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة، وأن ترفع من مستوى الشفافية والوضوح حول آلية العمل والتعاون لرسم خطة طريق واضحة في هذا الشأن.