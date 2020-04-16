شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جولدمان ساكس" يرتفع قليلاً رغم انخفاض الأرباح الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جولدمان ساكس" خلال تعاملات يوم الأربعاء على الرغم من نتائج أعمال البنك التي أظهرت انخفض أرباح البنك خلال الربع السنوي الأول نتيجة أضرار فيروس "كورونا".



وكشف البنك الأمريكي عن انخفاض الأرباح الفصلية بنسبة 46% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار الماضي إلى 3.11 مليار دولار من 5.71 مليار دولار التي سجلها خلال نفس الفترة من عام 2019، فيما توقع محللون انخفاض الأرباح إلى 3.25 مليار دولار.

Advertisements



وهبطت إيرادات "جولدمان ساكس" على 8.74 مليار دولار خلال الربع الأول في حين توقع محللون انخفاض الإيرادات إلى 8.25 مليار دولار، ومن 8.81 مليار من الربع الأول في عام 2019.



وعلق المدير التنفيذي للبنك "ديفيد سولومون" على هذه البيانات مشيرا إلى أن جائحة كورونا أثرت سلبا على القطاع المصرفي الأمريكي بشكل كبير.



وعلى صعيد التعالمات، ارتفع سهم "جولدمان ساكس" بنسبة 0.1% إلى 178.5 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 181.6 دولار بيننما سجل اقل سعر عند 169.1 دولار.