شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهوي و«برنت» يفقد 6% والان نبدء بالتفاصيل
قوضت الأرقام المعنويات الإيجابية التي أفرزها اتفاق مطلع الأسبوع بين منتجي النفط العالميين لخفض إنتاج الخام على نحو تدريجي وبقدر لا سابقة له، إذ أوضحت أن تقليص المعروض لن يكفي للحيلولة دون امتلاء المخزونات وتقطع السبل ببراميل لا حصر لها.
وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك: "منسوب النفط الخام يعلو في المنظومة على نحو ملحمي" متحدثا عقب صدور تقرير مخزون النفط الأسبوعي من الحكومة الأمريكية.
وتابع: "إنه على الأرجح التقرير الأكثر إيذانا بانخفاض الأسعار، إن لم يكن الأشد قتامة الذي أراه على الإطلاق".
وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 27.69 دولار للبرميل، منخفضا 1.91 دولار بما يعادل 6.45 بالمائة. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 19.87 دولار للبرميل، بتراجع 24 سنتا أو 1.19 بالمائة. وسجل غرب تكساس أقل مستوى إقفال له منذ فبراير 2002.
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