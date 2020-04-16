شكرا لقرائتكم خبر عن هانى برزى يطالب الحكومة بأخذ رأى القطاع الصناعى قبل صدور أى قرار يتعلق بالتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن بعض القرارات الحكومية قد تتسبب فى ضعف نمو القطاع الصناعى وتضر بالصادرات المصرية مثل قرار حظر تصدير البقوليات والخضار المجمد.

وأضاف برزى خلال مؤتمر جمعية شباب رجال الأعمال والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية خلال الفيديو كونفرانس، أن القرار صدر من وزارتى التموين ووزارة التجارة والصناعة دون مراعاة للقطاع الصناعى والتصديرى والفرص التى يمكن أن يخسرها بالإضافة إلى الصلاحية الخاصة بهذه البضائع التى يمكن أن تنتهى وهى فى طريقها للشحن مما يعرض أصحابها لخسائر كبيرة.

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وأشار برزى إلى أن قطاع الأعمال والصناعة خاطب الحكومة بضرورة أن يصاحب القرار مهلة وفترة سماح للتنفيذ وإعطاء المصدرين فرصة استيفاء كمياتهم التصديرية المتعاقد عليها، إلا أن رؤيتهم أكدت على ضرورة سرعة القرار حتى لا تنفذ الأرفف فى الأسواق من هذة السلع ويقوم المصدرون بتوجيهها للأسواق الخارجية.

وأوضح أن المجلس استطاع أن يأخذ استثناءات من وزارة التموين لتصدير عدد من السلع العالقة بعد صدور القرار، مطالبا بضرورة أخذ آراء القطاع الصناعى من المجالس التصديرية والغرف التجارية والصناعية قبل صدور أى قرار لجمع آراء كافة الأطراف والحكومة تقرر بعد الاستماع إليهم، الأمر الذى يجب أن نتبعة خاصة فى ظل الأزمة الحالية التى يمر بها العالم والقطاع الصناعى بالكامل من تأثر حركة الانتاج والتجارة بسبب انتشار فيروس كورونا.