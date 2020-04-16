شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر : تنشيط التسويق بشركات قطاع الأعمال لمواجهة تراجع الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بشركات قطاع الأعمال العام ، إن إدارات التسويق فى الشركات بالتنسيق مع إدارات التسويق المركزية بالشركات القابضة، تكثف من نشاطها فى السوق الأفريقى، لمواجهة تراجع الصادرات الى أوروبا ، نتيجة ضعف حركة الشحن بسبب فيروس كورونا المستجد .

وصدرت شركات قطاع الأعمال العام بنحو مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2018-2019، أغلبها صادرات ألومنيوم وأسمدة وكيماويات وغزل ونسيج وملابس لأوروبا ومختلف دول العالم .

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وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أن الصادرات إلى أوروبا تراجعت من 30% إلى 50%، لافتة إلى أنه نتيجة تفشى الفيروس فإن أغلب الموانئ وحركة الشحن توقفت ، مما أثر على الشركات بشكل كبيرا.

وأوضحت أن الشركات تنتظر تحسن حركة الشحن، خاصة أن أغلب الصادرات يتم شحنها بحرا، مشيرة إلى أن هناك تركيزا حاليا على السوق الأفريقى ولا سيما أن وزارة قطاع الأعمال العام دشنت مشروع "جسور" لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر ودول أفريقيا، وتتمثل المرحلة الأولى فى خدمة النقل الملاحي المنتظمة أسبوعيًا بأسعار مخفضة على أحد الخطوط العالمية من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في كينيا، حيث انطلقت بالفعل أولى الرحلات البحرية والتى تضمنت نحو 52 حاوية مكافئة ما يمثل أكثر من 50% من المستهدف فى الأشهر الثلاثة الأولى من بدء خدمات مشروع "جسور" والذى انطلق فى أكتوبر الماضى.

من الجدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تنفيذ مشروع "جسور" من خلال الشركات التابعة لها لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات والتسويق والتأمين - عبر نافذة واحدة - للمصنعين والمصدرين والمستوردين المصريين لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية.