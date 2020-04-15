شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "سيتي جروب" يغلق منخفضاً بعد هبوط أرباح البنك في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "سيتي جروب" خلال تعاملات الأربعاء في أعقاب هبوط حاد في أرباح البنك الأمريكي خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري بالتزامن مع خسائر القروض.



وكشف البنك في نتائج أعماله الفصلية عن انخفاض الأرباح خلال الربع السنوي الأول بنسبة 46% إلى 2.52 مليار دولار أو ما يعادل 1.05 دولار للسهم بينما توقع محللون أرباحا بحوالي 1.42 دولار للسهم.

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على النقيضن ارتفع، إيرادات "سيتي جروب" بنسبة 12% إلى 20.7 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار.



وسجل البنك خسائر في القروض بحوالي 4.9 مليار دولار في ظل انتشار فيروس "كورونا" في الولايات المتحدة وتأثير ذلك على كافة القطاعات في الاقتصاد الأكبر في العالم، وهو ما أكد عليه المدير التنفيذي لـ"سيتي جرووب" "مايكل كوربات".



وفي ختام الجلسة، هبط سهم "سيتي جروب" بنسبة 5.6% وأغلق جلسة الأربعاء عند 42.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 44.2 دولار وأقل سعر عند 42.6. دولار.