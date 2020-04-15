شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بنحو 4% متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما دفع المستثمرين للعزوف عن المعادن النفيسة.



وأعرب مستثمرون عن تفاؤلهم إزاء إمكانية بلوغ ذروة جائحة كورونا في الأيام القليلة المقبلة في الولايات المتحدة ودول أخرى في أوروبا.

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وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 8.7% خلال مارس/آذار الماضي وهو أكبر انخفاض شهري للمؤشر على الإطلاق.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 99.5 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 3.9% أو ما يعادل 62.5 سنت إلى 15.505 دولار للأوقية بعد تسجيل مكاسب بنسبة 3.8% في جلسة الثلاثاء، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 16.08 دولار بينما سجل أقل سعر عند 15.48 دولار.