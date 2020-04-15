شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض رغم اتفاق باستئناف المفاوضات مع بروكسل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالتزامن مع قوة الدولار وأنباء عن قرب استئناف المفاوضات بشأن العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.



وأوضحت مصادر في بروكسل بأن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفقا على إطلاق ثلاث جولات من المفاوضات ابتداء من الآن وحتى الأول من يونيو/حزيران المقبل.



وتهدف هذه المفاوضات لصياغة العلاقات المستقبلية بين الطرفين عقب انسحاب المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي الموحد في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الماضي بشكل رسمي.

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وأوضح كبير المفاوضين الأوروبيين "ميشيل بارنييه" ونظيره البريطاني "ديفيد فروست" بأن القرار تم اتخاذه لاستئناف المفاوضات عبر الفيديو ليكون أول تواصل في شأن ما بعد بريكست منذ التاسع عشر من مارس/آذار.



يأتي ذلك في الوقت الذي تصارع فيه عدة دول في أوروبا ومن بينها بريطانيا فيروس كورونا المتفشي بشكل كبير في دول القارة العجوز.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1.2531، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2532 وأقل سعر عند 1.2436.